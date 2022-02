Cartaya - Pozoblanco (0-0): Tarde de expectación, tarde de decepción

Lo decíamos en la previa. Era el partido. Por el presente y por el futuro. Y tanto Cartaya como Pozoblanco lo notaron. Primero el conjunto visitante, que se sintió abrumado por la salida de los locales, que ganaban todos los balones, los espacios y las sensaciones. Pero eso se diluyó pronto. En cuanto los cordobeses se hicieron con el centro del campo y todo eso tiene una explicación. Amate prescindió de Paco Benítez, pasó a Cerpa al centro de la defensa y eso provocó que el Cartaya tuviese dos medios centros muy dinámicos pero nada fijadores, Asuero y Ponce, y el partido rompió en locura, en tibia locura, de lo que se aprovechó el Pozoblanco para mandar en la sala de máquinas. Y esa circunstancia condujo al choque a un callejón sin salida para los de Amate, que hasta el mismo final del primer tiempo, siempre anduvieron a remolque. De hecho, ellos gozaron de acercamientos cargados de dinamita que no llegaron a concluir de milagro.

El inicio de la segunda parte describió la misma dinámica, solo que esta vez el Cartaya salió con más dientes, aunque sin terminar de triturar los alimentos. Carlos Martínez se encontró con un balón a quemarropa y disparó al muñeco, al portero, que salió como un poseso a tapar el hueco después de cometer un error al saque de una falta que sacó Novoa. Algún amago más, de Wocjik, insulso toda la tarde y poco más, porque los que saltaron del banquillo, en esta ocasión no aportaron nada.

Mientras, el Pozoblanco, con el paso de los minutos fue ganando terreno pero no tanto como en la primera mitad. Eso sí, remató al larguero con Nauzet batido por medio de Agus. Fue, de largo la mejor ocasión en todo el partido. Ya sobre el final, ambos equipos pretendieron cambiar el rumbo de los acontecimientos sin lograrlo, entre otras razones porque el convencimiento ya no era el mismo. Después de tanto tiempo sin alterar el marcador, no era cuestión de perder lo que tenía cada cual, un punto, que puede ser de mucho valor a final de temporada.

Tarde de expectación, tarde de decepción, dicen los taurinos. Y eso fue. Porque fútbol hubo poco o nada y las ocasiones fueron muy escasas, lo que determina que tanto Cartaya como Pozoblanco tendrán que seguir ganándose el sueldo y los puntos, que de momento son insuficientes para lograr el objetivo.

Ficha técnica

Cartaya: Nauzet, Manuel (Tavira), David Novoa, Francis Ruíz, Wojcik, Miguelito (Lagos), Cerpa, Carlos Martínez (Pepe Cárdenas), Asuero (Miguel Fernández), Ponce, Cascajo.

Pozoblanco: Sillero, Lara, Ángel, Agus, Carlos Moreno (Fran Gómez), Zara (Tomy), Moha, Puyi, David García (Valentín), Diego Gámiz (León), Manu Moya.

Árbitro: Roldán Gómez del colegio de Cádiz. Mostró cartulina amarilla por los locales a Ponce, Paco Amate, Novoa, Asuero y Tavira. Y por los visitantes a Puyi y Agus.

Incidencias: Estadio Nuevo Luís Rodríguez Salvador. Unos 400 espectadores.