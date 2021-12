Cartaya - Ciudad de Lucena (0-1): Los cartayeros, en puestos de descenso

El año acaba en medio de la preocupación para el Cartaya, en puestos de descenso por primera vez desde que arrancó la Liga y con el horizonte de tormenta pura. No ya por la situación clasificatoria, que también, sino por la sensación de impotencia que deja por enésima vez en lo que va de temporada. Al Ciudad de Lucena, que no se parece en nada en potencial al de años anteriores, le bastó con sacudir un poco la impotencia local para llevar el partido a donde le interesaba. Así fue la historia, repetida, sin nada nuevo, sin invento para cambiar, y eso que la película pareció, por momentos, diferente.

Del partido se salvó los primeros veinte minutos. En ese tiempo, el Cartaya, impulsado por Marcos Tavira y Pepito Cárdenas, tuvo tres acercamientos muy peligrosos que se fueron al limbo por la falta de puntería. Por lo que respecta a los cordobeses, almacenaron una, con la misma secuencia. Pero al menos el partido ofrecía sensaciones, cosas, se movía y eso hacía presagiar que algo cambiaría definitivamente. Ilusos de nosotros. Se marchó al descanso como si nada porque el final de la primera parte cayó en el despropósito. Primero porque el Cartaya no era capaz de generar nada. Y al Ciudad de Lucena, el equipo más contemplativo que hemos visto hasta ahora, el desarrollo le venía como anillo al dedo. Hay equipos a los que les importa un pimiento el balón, saben desenvolverse entre emboscadas y ese es el Ciudad de Lucena. Ya vendrá la ocasión, pensarían. Y así fue.

A la hora de partido, concretamente en el 61 de juego, Iván Henares forzó un córner cuya jugada ya mereció ser gol y a la salida del mismo, se formó un tumulto en el área rojinegra que lo solucionó Joao Bravo con un sutil punterazo para batir a Parra.

El gol fue una losa imposible para el Cartaya. El entrenador se puso a hacer cambios que no cambiaron nada, pasó de la famosa y poco efectiva defensa de cinco a cuatro, mandó sobre el final a Joao Lobo como delantero y el Cartaya no tiró a puerta porque cada vez que está por detrás se le funden todos los plomos, a los que están dentro y a los que están fuera. A buen entendedor, pocas palabras.

El caso es que el final del partido fue lo de siempre. Este equipo no tiene jugadas de laboratorio que puedan cambiar el sino de un partido. El plan es cambiar del todo a la nada. Pocas veces le ha dado resultado y, lo más preocupante es que da la impresión de que los que saben jugar al fútbol están aturdidos o desenfocados. Fue tal la decepción por la imagen de la segunda parte que hubo comentarios fuera de tono en la grada. La hartura de la situación, se supone. Porque lo que defiende el público en general, es que este equipo tiene más fútbol del que demuestra.

Viene el parón y el Cartaya, en todas sus estructuras tiene mucho trabajo por delante. Queda claro que la inacción no se baraja. Hay que tomar soluciones porque tal cual el plan, hasta ahora, pocas veces ha funcionado.

Se marchó feliz el Ciudad de Lucena por una victoria que no le exigió ni tan siquiera fútbol. Y eso duele. Y se marchó cabizbajo el Cartaya porque de nuevo no se cumplió nada de los mensajes previos. Igual algunos tienen que callarse y no prometer cosas que saben que no va a poder cumplir.

Ficha técnica

Cartaya: Parra, Manuel, Novoa (Carlos Martínez), Franci Ruiz, Joao Lobo, Víctor Sánchez (Fabinho), Cerpa, Miguel Fernández (Lagos), Lolo, Marcos (Wocjik) y Pepito Cárdenas (José Díaz).

Ciudad de Lucena: Cuenca, Bravo (Mustafá), Salva, Armengol, Henares (Álvaro), Forján (Chico), Joao, Salvi, Marco, Carlos García y Chucki.

Goles: 0-1 (61’) Bravo.

Árbitro: Lafuente Sánchez, de Sevilla. Muy buena actuación. Amonestó por los locales a Novoa y por los visitantes a Joao y Chucki.

Incidencias: Unos 300 espectadores.