Cartaya - Ciudad de Lucena: Necesidad de ganar ante uno de los favoritos

No conviene dramatizar porque el equipo anuncia brotes verdes a pesar de caer en Rota y de no pasar del empate ante el Ceuta una semana antes, lo que ha dejado la victoria en Ayamonte, en la inaugural del campeonato en la lejanía. Eso sí. La medicina para no caer en las especulaciones pasa por ganar al Ciudad de Lucena, una especie de ogro que da la impresión de que aún no ha despertado. Todas las quinielas apuntan a su favoritismo en la Liga pero de momento no da excesivas señales de su teórico potencial. Veremos.

El caso es que hasta ahora, el conjunto de Amate, en las dos jornadas que lleva sin ganar ha encontrado disculpas por las que agarrar la escapatoria. Ante el Ceuta, un fallo en cadena en el descuento; ante el Rota, la expulsión de Ponce, lo que condicionó el partido. El Cartaya, después de ganar en Ayamonte y tras perdonarle el árbitro la expulsión a Manuel, Amate declaró que habrían ganado incluso con diez. Después de perder en Rota con diez jugadores en el campo, el técnico dijo que la temprana expulsión de Ponce condicionó el partido.

El caso es que Ponce será baja para el partido de este sábado y Manuel tampoco estará, además de Novoa, por lo que Amate volverá a recomponer el once. Mimbres tiene el técnico en la plantilla para ajustar las piezas a pesar de las ausencias y por lo tanto no se espera bajada de intensidad ni de competitividad, porque, eso sí, el Cartaya siempre se ha mostrado competitivo en los tres partidos que se han disputado.

Con respecto al rival, suma los mismos puntos que los rojinegros, es decir, cuatro, por lo que el partido y su resultado podría determinar ruptura de igualdad. Y sería extraordinario para el Cartaya sumar un triunfo por varias razones. La primera es que sumaría la primera en casa, lo que conllevaría a recuperar talante y sonrisa y la segunda que se presentaría en el derbi de la siguiente semana ante el Bollullos altivo y hablador.

Cartaya está en feria y eso puede ser un arma de doble filo esencialmente por el ambiente que pueda haber en el campo. El club ha vuelto a hacer un llamamiento a la afición para que acuda al estadio. Primero ganar y luego divertirse. Ese podría ser el mensaje y ahí no solo se incluye a los incondicionales, por lo que se espera que haya máxima concentración en la plantilla.

Amate podría disponer de un once que se asemejaría al formado por Marco Montaño en portería, Miguel Fernández, Franci Ruiz, Barragán y Pepe en defensa, con Tavira y Mario en el centro, con Lolo y Juanma Galán en los costados, el enganche para Rubén Cabeza y Fran Palma en la Punta del ataque.

Caben variantes, como por ejemplo que salga Antonio Molina desde el principio y sacrifique a un centrocampista, aunque ese término es poco probable teniendo en cuenta que el centro del campo hay que ganarlo para poder aspirar al triunfo porque ahí se puede desnivelar la balanza y ante un equipo como el Ciudad de Lucena no convendría un partido loco, al menos de salida.

Así pues, cuarta jornada de liga con la necesidad de ganar para el Cartaya y para el Lucena. Esta Liga no sabe de paréntesis ni de desconexiones porque la duda te mata y luego levantarte cuesta un mundo. Además, todo lo que no sea sumar cada semana es permitir que otros se escapen, y eso parte la tabla en dos aunque sean los albores. Es ganar para no entrar en dimes y diretes. Hasta ahora han servido algunas excusas para la justificación. Pero me da a mí que lo de la pandemia ya va de paso.