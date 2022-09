Cartaya - Ceuta B (2-2): Sin victoria en el último suspiro

Si algo tiene el fútbol es que lo anterior no sirve para nada. Da igual lo que hayas hecho siete días antes. Para bien o para mal. Cada partido es una vida nueva. Y eso ocurrió durante mucho tiempo de la primera parte en referencia al Cartaya. Amate apostó por los dinámicos, con dos cambios, Novoa por Pepe y Tavira por Rubén Cabeza. Cambio de cromos pero no de perfiles. El caso es que el primer tiempo de los rojinegros no tuvo nada que ver con lo que se bailó en Ayamonte. Espeso, previsible, descolocado y sin invención. Dejando huérfano el pivote, con Ponce sin encontrar la luz y con Tavira sin encontrar el sitio. Igual le ocurrió a Miguel Fernández y a Juanma Galán. Así el panorama, el Ceuta B, que encandiló en la primera parte, se apoderó del escenario y retrató a los de Amate a base de movilidad y amagos, hasta que en el minuto 28, Tafek, batió a Parra.

Para entonces, la preocupación era total en el Cartaya y en la grada, porque nada funcionaba. Para colmo, Manuel se lesionó y tuvo en entrar Pepe.

Como los caminos del fútbol son inescrutables, al Cartaya le bastó una jugada para poner las cosas en su sitio. Entró en juego Miguel Fernández, conectó con Juanma Galán y el pase de la muerte del mediocampista lo remató a la red Fran Palma. Y aún se pudo marchar al descanso por encima. La tuvo Lolo que remató rozando el poste.

Si el Ceuta B fue superior en la primera parte, el Cartaya lo fue en la segunda hasta el añadido, porque justo ahí, con todo a favor, ganando y con uno más, el Cartaya se equivocó hasta el extremo y hasta el punto que permitió el empate del conjunto caballa.

Antes del desastroso final, Antonio Molina, que ha caído de pie en Cartaya anotó el segundo, en el 72, un golazo de esos que se ponen mil repeticiones. El futbolista la enganchó con la diestra desde la frontal y la puso en la base del poste.

Luego vinieron más ocasiones locales, una amenaza visitante con balón a la cruceta y la expulsión de Moyano. Fue entonces cuando el conjunto de Amate se vio vencedor y comenzó a dar el duelo por finiquitado.

Justo ahí, ya en el añadido, Miguel Fernández tuvo la sentencia, como con anterioridad la tuvo Kike Llamas y esa jugada acabó en drama. No remató el Cartaya, el Ceuta corrió como alma que lleva el diablo, Franci Ruiz no estuvo nada afortunado y Adil fusiló a Parra. Increíble.

El caso es que el Cartaya se equivocó gravemente y mete un patinazo importante sobre todo por cómo se produjo. Tiene que aprender que los partidos se acaban cuando estás en la ducha, nunca antes. Un empate, que sabe a derrota. Ese es el resumen. Ni más ni menos.

Ficha técnica

Cartaya: A. Parra, Manuel (Pepe), David Novoa, Alex Barragán, Francis Ruiz, Miguel Fernández, Juanma Galán (Rubén Cabeza), Antonio Ponce, Lolo Contreras (Kike Llamas), Marcos Tavira (Antonio Molina), Fran Palma (Wojcik).

Ceuta B: Copado, Holgado, Alejandro, Ezequiel, José Antonio, Adrián Moyano, Adil, Sufian (Bilal), Iván, Ismael, Taufek.

Goles: 0-1 min.28 (Taufek); 1-1 min.41 (Fran Palma); 2-1 min.71 (Antonio Molina); 2-2 min.92 (Adil)

Árbitros: Fernández Martínez del colegio sevillano. Mostró cartulina amarilla por los visitantes a Adil, Moyano y Ezequiel. Y por los locales a Miguel Fernández y Pepe. Expulsó con doble amarilla a Moyano por parte de los visitantes.

Incidencias: Estadio Nuevo Luís Rodríguez Salvador. Unos 400 espectadores.