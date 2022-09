Cartaya - Ceuta B: Los cartayeros quieren brindar la segunda victoria consecutiva a su público

Muchas veces, el desconocimiento sobre el rival te ayuda a fortalecer tu cabeza. Cuando lo conoces casi todo y sabes los puntos débiles del oponente, entonces te puedes confiar y eso te conduce a la equivocación. Sin embargo, cuando el enemigo es una incógnita, o casi, te planteas la batalla como un reto mayúsculo. Y ese debe ser el pensamiento del Cartaya, que recibe a un Ceuta B del que emana poca información, si acaso por oída o por partidos de pretemporada, que, convendrán conmigo, son puntos referentes sin nada de peso.

Ambos equipos vienen de ganar en la inaugural del campeonato, luego comparecen sonrientes y altivos, cargados de moral y repleto de los puntos que se pusieron en juego. Dicen que el Ceuta baja enteros cuando juega fuera de sus fronteras más conocidas. Eso dato tampoco es fehaciente del todo porque la pasada temporada, que salvaron la categoría con holgura, dieron campanazos insospechados en plazas casi inalcanzables. Haría bien el conjunto de Amate de no tener en cuenta números y estadísticas. El pasado no cuenta y estamos ante una nueva vida, con todo lo que eso comporta.

Así pues, nos centraremos en lo que puede ser el Cartaya, que ha completado una plantilla rejuvenecida, excepcionalmente dinámica, polivalente y atrevida, porque eso es lo que tiene la juventud, que no le da miedo casi nada y, trasladado al fútbol, puede ser un arma de fundamentos incalculables. Porque a esa juventud, hay que sumarle la entrañable y sólida veteranía, con gente como Lolo, Mario, Franci Ruiz, Manuel o Novoa, ilustres que le darán, o deben darle, el aplomo necesario para que el equilibrio sea el adecuado.

En Ayamonte, única y reciente comparecencia de los rojinegros hasta ahora, el Cartaya dio una exhibición de lo que debe ser un comportamiento futbolístico en un terreno de juego. Valentía, disposición, excelente ocupación de los espacios, dinamismo y juego asociativo. Y eso que el campo no invitaba precisamente a recitar poemas. Si el partido acaba 0-3 a nadie le hubiera extrañado.

Ese es el camino, sin importar demasiado lo que pueda comparecer enfrente. Porque si el Cartaya repite discurso, entonces se quedará muy cerca de la victoria, por muy flamenco que se ponga el Ceuta B.

Los nuevos fichajes le han dado un salto de calidad a la plantilla. Es cierto que falta algún fleco por coser. Pero se entiende que nadie es perfecto porque la perfección no existe. Existen los momentos perfectos.

Da la impresión, aunque todas las escobas barren bien al principio, de que todas y cada una de las incorporaciones están capacitadas para aportar algo, cada cual en su función. Y eso hace equipo y rompe techos de cristal.

Teniendo en cuenta el rendimiento del equipo el otro día en Ayamonte, es posible que Amate, a no ser que alguno estornude, volverá a repetir once. Eso sí, ya Novoa está a tope y el inglés Alfie Lucas está disponible. Más alternativas para el técnico. En todo caso, el once más previsible sería el formado por Parras en portería, Manuel, Pepe, Ale Barragán y Franci Ruiz en defensa, con Ponce, Miguel Fernández, Juanma Galán y Lolo en el centro del campo, con Rubén Cabeza en el enganche y Fran Palma en la punta del ataque.

Debe ser el partido que confirme que la vida le sonríe al Cartaya. Le bastaría con repetir la actuación de Ayamonte, con el permiso del Ceuta B, para sumar un nuevo triunfo.