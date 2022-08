Santi Muros y Loreto Mendoza se imponen en la Carrera Playera de Ayamonte

Los atletas Santiago Javier Muros Ramírez y Loreto Mendoza Cillero se proclaman vencedores de la XXVI Carrera Playera Con Sonrisa, organizada por el Club de Atletismo Ayamonte y el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento, y colaborando la Diputación Provincial de Huelva y la Junta de Andalucía.

La prueba se celebró durante la mañana del domingo, día 28, desarrollándose por la playa de Punta del Moral reuniendo a dos centenares de atletas para completar aproximadamente 6.000 metros de distancia, destinando parte de la recaudación a la Asociación Aspreato, y realizándose un reconocimiento 'in memoriam' al entrañable profesor y promotor de la prueba Antonio Manuel González Díaz, nombrado hijo adoptivo de la ciudad fronteriza.

En la general, que agrupó en categoría única a los atletas nacidos desde el año 2003 y anteriores, el veterano triatleta malagueño afincado en Isla Cristina Santiago Javier Muros Ramírez (ADS Sevilla), rompió desde el inicio la carrera marchando en solitario durante todo el recorrido hasta la meta, tras el ganador y tratando de acortar metros se formó un pequeño grupo perseguidor, pero la ventaja fue en aumento y no pudieron cazarlo, clasificándose en segundo puesto (ganador de la prueba en 2016) el sevillano Juan Carlos Toro González (Hispanos de Coria), tercera plaza para el triatleta local Sergio Gómez Suárez (ADS Sevilla), y cuarta posición para el triatleta juvenil isleño Enrique Rodríguez Abreu (Atletismo Bollullos), que en la noche anterior compitió en la Nocturna de Aljaraque.

En femenina se impuso Loreto Mendoza Cillero, escoltada en los puestos de honor ocupando el segundo cajón la local Cristina Sacramento Romero (Atletismo Ayamonte), y el tercer podio para la veterana portuguesa alenteixana María Joâo Guerreiro Carrega (Recreativo Alturense). También la Puerta de España acogió carreras en otras categorías, en sub 10 benjamín sobre 400 metros, sub 12 alevín sobre 1.000, sub 14 infantil sobre 1.400, y en sub 18-sub 16 juvenil-cadete sobre 2.000 metros.