Beas vuelve a celebrar su carrera nocturna

El municipio onubense de Beas, después de dos años, vuelve a celebrar la Carrera Nocturna de Beas, quinta edición que se celebrará el viernes día 30, por las calles del municipio anfitrión comenzando a las 20:15 horas con salida y meta en la plaza de España.

Las categorías convocadas van desde sub 8 pitufo, sub 10 benjamín, sub 12 alevín, sub 14 infantil, sub 16 cadete y absoluta, sub 20 juvenil-junior, senior, máster 35 veteranos A, máster 40 veteranos B y máster 45 veteranos C, que deberán cubrir entre 100 metros y 5.500 metros, según la carrera en la que compita el atleta.

La organización otorgará medallas a todos los participantes en categoría pitufo y a los tres primeros hasta cadete, trofeos a los tres primeros en juvenil-junior, senior, máster 35, máster 40 y máster 45, y también se obsequiará con bolsa del corredor a todos los atletas.

La prueba urbana tiene una inscripción de 3 euros que se destinarán a la obra social de Cáritas Parroquial de Beas, y está limitada a 300 dorsales pudiendo formalizarla en vía e-mail: www.gesconchip.es hasta las 14:00 horas del miércoles día 26, o hasta completar el número máximo de participantes.