Carolina, con velocidad de crucero

Marín deberá mantener el nivel ante una He que demostrado una gran regularidad y un juego que mezcla la capacidad física, la potencia de remate y la variabilidad en el golpeo. Además, la jugadora asiática tendrá tras de sí una masa de más de 10.000 compatriotas que llenarán el Nanjing Qing'ao Sports Park. Con un balance de 3-1 favorable a Marín, el último enfrentamiento data del Indonesia Masters de enero de 2018 donde se imponía He en tres sets. En tres de los cuatro duelos entre ambas hubo que recurrir al tercer set, lo que da idea de la igualdad entre ellas.

La onubense ha cumplido el objetivo general que se había marcado para este Campeonato: volver al podio mundialista y conseguir una nueva medalla en su palmarés (en el torneo hay dos bronces, no hay enfrentamiento por el tercer puesto). Lo ha conseguido tras arrollar ayer en los cuartos de final a la india Saina Nehwal por 21-6 21-11 y encarar unas semifinales ante la pujante esperanza de la todopoderosa China, He Bingjiao, según badminton.es.

"El partido ante He Bingjiao va a ser complicado", intuye la onubense

La campeona olímpica española Carolina Marín aseguró ayer que luchará "hasta el final" para conseguir el oro en los Mundiales que se disputan en China y aseguró que hoy sábado saldrá "otra vez a por todas" en la semifinal. "Mañana (hoy) saldremos a por todas, con esa determinación que estoy marcando desde el principio, desde el primer partido que jugué en el torneo, y lucharemos hasta el final", apuntó en declaraciones a Efe la deportista, que busca en este Mundial su tercer título tras los logrados en 2014 y 2015. La campeona española, oro olímpico en Río 2016, logró ayer una rotunda victoria ante la india Saina Nahwal (21-6, 21-11), décima del mundo, y consiguió pasar a semifinales gracias a un partido impecable en el que premió la concentración. "La verdad es que me he sentido muy bien en la pista, con muchísima confianza y he tenido opciones desde el principio, y eso creo que es lo que me ha hecho marcar la diferencia, el salir con esa determinación y seguir la estrategia que habíamos planteado", apuntó. La jugadora onubense, octava del mundo, disputa hoy la semifinal ante la china He Bingjiao.