Carolina Marín espera reanudar los entrenamientos la semana que viene en Madrid

Carolina Marín y Javier Gómez Noya fueron los protagonistas de un encuentro digital organizado por el Banco Santander en el que la volantista onubense y el triatleta hablaron sobre sus vivencias en el confinamiento y sus planes de futuro.

Carolina aseguró que su éxito es “un 95% fruto del trabajo y un 5% del talento, porque el talento sin trabajo no sirve”. Destaca su fortaleza mental en comparación con sus rivales y comenta que los torneos no se reanudarán hasta septiembre u octubre.

También habló sobre la cita olímpica. “En principio la clasificación para Tokio 2020 estaba prevista de mayo de 2019 a mayo de este año, pero con esta crisis se paró todo en marzo y no sabemos cómo quedará la situación”. “Necesitaba que los Juegos Olímpicos se aplazasen porque llevaba mes y pico sin entrenar y cuando se supo la noticia fue un alivio. Además, llevo un año que no ha sido de los mejores, con mucha carga emocional, y he agradecido ese retraso al verano de 2021. El sueño de lograr otro oro olímpico es la gran motivación para superar la rutina diaria”, añade.

La onubense recuerda que “mi último torneo en Europa fue en Inglaterra (el All England) y allí no se había tomado ninguna medida, había público en las gradas, los restaurantes estaban llenos... había muy pocos casos de coronavirus; luego tenía previsto jugar en Suiza y en Asia, pero los torneos se cancelaron”.

Carolina vive ahora un compás de espera aunque espera retomar pronto la normalidad. “Estoy esperando que llegue la orden para poder desplazarse de provincia; está previsto que el lunes abra el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y me gustaría trasladarme allí la semana que viene para entrenar, pero no se sabe si Madrid pasará de fase en el desconfinamiento. Si no se puede viajar entre provincias esperaré a ver si me hacen un salvoconducto. Yo estoy en Huelva por motivos personales, no de vacaciones, y mi idea es volver a la actividad lo antes posible”.

También habló sobre sus famosos gritos durante los encuentros. “Es mi carácter y así lo expreso. Al principio, cuando era nueva en el Circuito Mundial, lo usaba como estrategia, pero ahora es mi forma de ser”.

Carolina sufrió un parón de casi ocho meses tras su lesión y ahora le ha tocado vivir otro. “No se pueden comparar; la lesión fue porque tu cuerpo dice 'basta', aunque sí podía hacer algo de trabajo para recuperarme, mientras este es inesperado; son situaciones totalmente diferentes”, destaca.

Carolina también habló sobre el Campeonato del Mundo de bádminton de 2021 que se disputará en Huelva; estaba previsto para primeros de septiembre, pero se ha retrasado a finales de noviembre-principios de diciembre. “Quizás me favorece, porque el mayor pico de forma lo tendré en los Juegos Olímpicos, que serán a final de julio-principio de agosto; si se hubiera disputado el Mundial en la fecha prevista habría muy poco margen para recuperarse de todo el esfuerzo. Ha sido una buena idea aplazarlo”.

Carolina espera jugar antes de que acabe este año. “No doy por perdida la temporada, para nada. Estamos a la espera de lo que decida la Federación Mundial, pero confío en que se reanuden los torneos en septiembre u octubre. Se han cancelado varios torneos y hay que esperar a que se reorganice todo. ¿No jugar hasta que no haya una vacuna? Es un tema complicado, hay que remitirse a los expertos. Habrá que ver la situación de cada país al que nos toque viajar y luego tomar todas las medidas posibles por nuestra parte”, asegura.

Volvió a hablar del confinamiento para afirmar que “estos meses atrás han sido los más duros de mi vida, con emociones muy fuertes. El parón ha venido en parte bien porque lo necesitaba el cuerpo, más adelante no lo tendremos. Nunca había estado dos meses y pico sin coger la raqueta, lo máximo habían sido tres semanas, ahora toca recuperar lo que no hemos podido hacer en este tiempo”.

No sabe cuándo volverá a estar al máximo nivel. “Quizás un mes o mes y medio, pero no lo sé con exactitud. Físicamente me he mantenido aunque sin cambios de ritmo y otros aspectos, pero he perdido el tacto con la raqueta, con el volante... ahora será necesaria una adaptación”.

No es partidaria de jugar con mascarilla. “No deberían exigirnos jugar con ella, porque hay una red de por medio y mantenemos la distancia, además no habrá público...”.

Por último, se mostró orgullosa de haber abierto el camino del bádminton en España y ser la impulsora de este deporte en nuestro país.