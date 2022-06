Carolina Marín regresa a la competición la próxima semana en Indonesia

Carolina Marín no disputará finalmente el Daihatsu Indonesia que se disputa en Yakarta desde este martes hasta el domingo; la onubense no sufre ninguna lesión pero ha preferido continuar con su preparación física y su plan de trabajo, y no participar en este torneo de nivel medio (es de categoría Súper 500) dentro del Circuito Mundial.

La campeona europea, mundial y olímpica regresará a la competición la semana que viene, en uno de los 'grandes' del Circuito Mundial (de la máxima categoría, Súper 1000), el Másters de Indonesia que también tiene como sede Yakarta, del 14 al 19 de este mes, y donde estarán las mejores del mundo.

Carolina ya conoce a su primera rival, la hindú Saina Nehwal, de 32 años de edad y número 23 del ranking mundial. Será el segundo torneo que dispute en el último año, ya que tras once meses lesionada reapareció en el Campeonato de Europa absoluto de Madrid, donde conquistó su sexto título consecutivo. Ganó todos sus partidos en dos sets salvo los cuartos de final ante la danesa Line Kjaersfeldt. Posteriormente sólo ha disputado un partido más y fue en la Uber Cup (Campeonato del Mundo por equipos) celebrada en Tailandia; la onubense sólo compitió el tercer día (se perdió los duelos ante China y Taipei), cuando venció sin problemas a la australiana Hsuan-Yu Wendy Chen por 21-12 y 21-18.

En Indonesia la volantista onubense partirá como cabeza de serie número 5, ya que se ha visto beneficiada al estar 'congelado' el ranking mundial; debido a la pandemia, los jugadores todavía pueden contabilizar para el ranking los puntos conseguidos en torneos de 2019, algo que beneficia claramente a Carolina, que ha estado once meses de baja.

Distinta es la situación en la Carrera a Guangzhou (China), que acogerá a mitad de diciembre las Finales del Circuito Mundial (el Másters); ahí se darán cita las ocho mejores del año, y Carolina no ha puntuado aún, ya que en este 2022 sólo ha disputado el Europeo y la Uber Cup, y para esta clasificación sólo cuentan los torneos del Circuito Mundial.

Tras Indonesia, el Circuito Mundial continúa con el Open de Malasia (Súper 750) que se disputa en Kuala Lumpur a partir del 28 de este mes.

La gran cita del calendario en este 2022 es el Campeonato del Mundo absoluto, que tendrá lugar en Tokio (Japón) del 22 al 28 de agosto, donde Carolina Marín espera sumar un nuevo título a su palmarés.