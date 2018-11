Carolina Marín cae eliminada en Hong Kong

La onubense Carolina Marín ha caído derrotada en los cuartos de final del Abierto de Hong Kong ante la taiwanesa Tai Tzu Ying en tres sets (18-21, 21-9 y 21-14).

La onubense, campeona en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, triple campeona del mundo y tetracampeona europea, empezó con buen pie y logró el triunfo en una apretado primer parcial, pero a partir de ese momento su rival impuso su juego y se apuntó los dos siguientes para llevarse el encuentro, que tuvo casi una hora de duración (57 minutos). Ahora la taiwanesa se enfrentará en las semifinales a la japonesa Nozomi Okuhara.

Marín ha sufrido su séptima derrota frente a Tai Tzu Ying, que se ha convertido en su auténtica bestia negra al haberle derrotado en las seis últimas veces que se han enfrentado (el cómputo total es 7-4 para Tai Tzu Ying).

Anteriormente en el torneo la reina del deporte de Huelva se había impuesto a la tailandesa Busanan Ongbamrungphan ( (21-10 y 21-18) en la primera ronda y en octavos de final a la canadiense Michelle Li (21-14, 21-8).

Con los puntos que ha cosechado en el torneo, de categoría Super 500, Carolina ha logrado clasificarse matemáticamente para disputar los World Tour Finals, competición organizada por la Federación Internacional de Bádminton (BWF) que se celebrará en la ciudad china de Guangzhou (Cantón), del 12 al 16 de diciembre, y que reunirá a los mejores jugadores del planeta del último año. Este torneo reemplaza a al Super Series Final que se celebraron desde 2008 hasta 2017.

Bye, bye Hong Kong... 🇭🇰❤️ Congrats to Tai Tzu Ying for this amazing match!Adiós Hong Kong... 🇭🇰❤️ Felicidades a Tai Tzu Ying por este gran partido! pic.twitter.com/pXlvGGmsna