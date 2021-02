Carolina Marín se coloca tercera del ranking mundial y tiene muy cerca la segunda plaza

Carolina Marín sube posiciones en el ranking mundial y se coloca en la tercera plaza con 95.800 puntos, muy cerca de la segunda, la china Yu Fei Chen (96.465) y algo más lejos de la número uno, la taiwanesa Tai Tzu Ying (106.075), tras la actualización llevada a cabo en el día de hoy. Cuarta y quinta son las japonesas Nozomi Okuhara (91.586) y Akane Yamaguchi (87.220); sexta la tailandesa Ratchanok Intanon (80.285), séptima la india Pusarla Sindhu (76.034), octava la surcoreana An Se Young (74.478), cerrando las diez primeras plazas la china Bing Jiao He (69.590) y la canadiense Michelle Li (67.550). Sigue siendo la única no asiática entre las 10 primeras.

Las recientes victorias en el Yonex y en el Toyota Abierto de Tailandia, junto con el segundo puesto en el Másters, le han permitido a la española volver a los puestos de honor, escalando desde la sexta plaza en la que comenzó el año.

Los 95.800 puntos de Carolina han llegado gracias a sus victorias en el Yonex (12.000) y el Toyota (12.000), además del Abierto de China (12.000), la final del Másters celebrada el pasado domingo (10.200), los segundos puestos en los Abiertos de Dinamarca y Francia (9.350 puntos en cada uno), la semifinal del All England (8.400), la final en el Daihatsu Indonesia (7.800), la semifinal en Dinamarca en 2019 (7.700) y el título en el Syed Modi en la India (7.000).

El ranking mundial, debido a la situación especial por la pandemia, permite excepcionalmente sumar puntos de torneos disputados en 2019, ya que en 2020 el Circuito Mundial estuvo varios meses parado. En el periodo que abarca el ranking (generalmente un año, pero en esta ocasión se ha ampliado por la covid) Carolina ha disputado 18 torneos, de los que se seleccionan sus diez mejores resultados. Así, la onubense ha descartado, entre otros, el primer puesto en el Campeonato de Europa por equipos (otorga 6.690 puntos), o el título conquistado en Italia, un torneo de segundo nivel que sólo concede 4.000.

El ranking mundial podrá sufrir variaciones importantes a partir de marzo, que es cuando vuelven los torneos del Circuito Mundial, primero en Suiza, luego en Alemania, para cerrar el mes con el All England (éste último de la máxima categoría, que reparte 12.000 puntos para el campeón). Habrá que ver si las jugadoras asiáticas acuden a Suiza y Alemania (si no es así Carolina tiene muchas opciones de subir al segundo puesto de la clasificación).

Para volver a ser la número uno del mundo Carolina necesitaría ganar en Inglaterra y que Tai Tzu Ying no acudiese o 'pinchase' en las primeras rondas. Si no, Carolina tendrá ocasión de recuperar el primer puesto en la vuelta del Circuito a tierras asiáticas, ya en abril.

El ranking masculino lo lidera el japonés Kento Momota (109.118 puntos), seguido de los daneses Viktor Axelsen (94.278) y Anders Antonsen (92.662). Pablo Abián, jugador del IES La Orden, ocupa el puesto 54 con 29.190 puntos, siendo el primer español en la clasificación.

CLASIFICACIÓN