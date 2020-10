Un mal día deja a Carolina Marín fuera de la final en Alemania

Carolina Marín está no podrá incrementar su palmarés con un nuevo título. La campeona olímpica, del mundo y europea ha perdido por 20-22 y 14-21 en 45 minutos ante la escocesa Kirsty Gilmour en las semifinales del Abierto de Alemania Saar Loor Lux.

La onubense ha vivido un año atípico por la suspensión de muchos torneos del Circuito Mundial a causa del coronavirus, y no levanta un trofeo desde diciembre del año pasado en Italia. La semana pasada se quedó muy cerca de conquistar el título en Dinamarca, donde estaban las mejores del mundo, pero cayó en la final. Ahora ha dejado pasar una gran ocasión de proclamarse campeona de este trofeo que no está entre los mejores del circuito y al que no han acudido las asiáticas, pero que le sirve para progresar en su preparación y no perder la forma.

La estadística estaba claramente a favor de Carolina, que tiene un balance de 7 triunfos y una derrota ante Gilmour, pero en esta ocasión no le ha servido de nada. Se esperaba que Carolina encontrase más oposición de la que había tenido hasta ahora, ya que había solventado todos sus encuentros en dos sets y por la vía rápida. Gilmour mantuvo el tipo en los inicios (6-6), cortando cualquier intento de la española de despegarse en el marcador (9-9), llegándose al intermedio con las espadas en todo lo alto (10-11).

La onubense no terminaba de encontrarse a gusto ante una rival que seguía oponiendo una dura resistencia y no se venía abajo, sino que mantenía su nivel (13-15) viendo que la victoria era posible. La mejor versión de Carolina seguía sin aparecer y el set se va decantando lenta pero inexorablemente a favor de la escocesa (13-17). Pero parece que a la onubense le gusta jugar con presión y con un parcial de 4-0 devuelve la emoción al marcador (17-17). Gilmour corta la reacción (17-19) pero Carolina no cede (19-19), tiene un punto de set que no aprovecha (20-19) y en un final a cara o cruz la fortuna sonríe a la escocesa, que se apunta la primera manga por 20-22 en 22 minutos. Por primera vez en el torneo a Carolina le tocaba remar contracorriente.

La segunda manga arrancó con una Carolina intentando imponer su jerarquía desde el inicio (7-4), pero un parcial de 0-5 cambió la dinámica del set y le permitió a Gilmour irse de nuevo al descanso por delante. Tras el 10-11, la onubense desconectó del choque por unos minutos y un parcial de 0-4 agravó aún más su situación (10-15). La volantista de Huelva no mostraba capacidad de reacción (11-17). La ventaja era ya insalvable y Gilmour firmó la gran sorpresa del torneo eliminando a la cabeza de serie número 1 por 14-21.