Carolina Marín se mete en la final del Mundial

Carolina Marín se ha clasificado para la final del campeonato del mundo de bádminton al imponerse en semifinales a la china He Bingjiao por 13-21, 21-16 y 21-13. Carolina buscará mañana domingo su tercer Mundial, algo que nadie ha conseguido en la historia. La onubense fue siempre a remolque en el marcador en el primer set y se estrelló ante la gran defensa de la jugadora local, un muro infranqueable. En el segundo parcial cambia la decoración. Carolina mete presión a una He que empieza a pagar sus errores y pierde solidez; la española, muy entera físicamente, fuerza la tercera manga. En el tercer set los nervios afloran y aparecen más errores no forzados. Mucha igualdad hasta que Carolina Marín empieza a poner tierra de por medio (13-5) y amarra un triunfo que la deja a las puertas de la historia.