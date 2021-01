El 'tifón Carolina' sigue arrasando en Tailandia

Carolina Marín ha cerrado su semana mágica en Tailandia logrando su segundo título en una semana. Si el domingo pasado superó en la final del Trofeo Yonex a la número uno del mundo, Tai Tzu Ying, ahora ha vuelto a repetir triunfo ante la taiwanesa, imponiéndose por 21-19 y 21-17 en 48 minutos. Está es uno de los mejores momentos de su trayectoria y suma diez victorias consecutivas sin perder ni un set. Al igual que la semana pasada, al terminar el encuentro tuvo un recuerdo para su padre, fallecido el pasado verano.

El partido es de lo mejor que se puede ver hoy en día en el bádminton femenino a nivel mundial. La número uno contra la jugadora más en forma. La onubense afrontaba el duelo cargada de moral y con la seguridad y la confianza que da no haber perdido ni un set en las dos semanas que lleva jugando; para la asiática era la ocasión perfecta para tomarse la revancha tras la derrota del pasado domingo, también en la final, por 21-9 y 21-16. Tai Tzu Ying domina los duelos con Carolina por 9-7, pero de poco sirve la estadística en la final de un torneo de la máxima categoría como el Toyota Abierto de Tailandia, de categoría Süper 1.000.

El encuentro se inicia con ambas jugadoras intentando llevar la iniciativa, con certeros ataques (3-3). La onubense es la que decide la mayoría de los puntos, para bien (gran juego ofensivo) o para mal (varios remates fuera); así, de un 7-5 se pasa a un 7-9 tras 0-4 de parcial, llegándose al descanso con la igualdad que se presupone entre ambas (9-11).

Tai Tzu Ying no se parece a la de la semana pasada y muestra su calidad en muchos puntos, con una defensa que obliga a Carolina a un gran esfuerzo. La onubense recupera el mando en el marcador tras ir varios puntos por detrás (14-13). Carolina sube su nivel y con golpes de campeona va desquiciando a su rival; el parcial de 5-0 le abre las puertas del set (18-13). Momento clave en el que ha aparecido la mejor Carolina (19-16); dispone de tres puntos para apuntarse la manga (20-17) pero la número uno del mundo no da un punto por perdido y apura sus opciones (20-19), pero falla el punto decisivo: 21-19 en 23 minutos y la española que sigue sin perder un set.

La defensa le da una pequeña ventaja en el inicio del segundo set (3-0); Carolina ocupa toda la pista y Tai Tzu Ying no encuentra la fórmula de doblegar su resistencia (6-2). El set no tiene nada que ver con el primero; ahora la onubense es una roca, no muestra fisuras y su rival acusa el cansancio físico y comete varios errores no forzados; la diferencia se va ampliando y el intermedio los deberes están casi hechos (11-4). Carolina se puede permitir el lujo de bajar su nivel y un parcial de 1-4 vuelve a meter a la asiática en el partido (12-8), pero la situación está controlada.

A Tai se le va acabando la gasolina y Carolina, más entera físicamente, responde con un parcial de 5-0 que resulta letal entre dos jugadoras tan igualadas (17-8). Cada punto de la onubense va minando la moral de la número uno del mundo, que sabe que este partido no lo va a remontar. Paso a paso el título se va acercando (18-10). Carolina está disfrutando tanto defensiva como ofensivamente, está a un nivel increíble y dispone de 7 puntos de set y partido (20-13), aprovechando el quinto de ellos para llevarse la gloria por 21-17. Dos triunfos consecutivos sobre la número uno dejan bien claro quién es la jugadora más en forma del Circuito Mundial en estos momentos.

Carolina apenas tendrá tiempo para descansar tras estas dos semanas intensas, ya que a partir del miércoles próximo, día 27, empezará a disputar el Másters (las Series Finales del Circuito Mundial), en lo que será su despedida momentánea de Tailandia y de Asia (regresará en marzo). El Másters es, junto al Abierto de Indonesia, el único gran torneo que falta en el palmarés de la onubense, que ha ganado ya Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, de Europa y los mejores torneos del Circuito, liderados por el All England y el Abierto de China.