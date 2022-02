Carolina Marín se cae del All England

Carolina Marín ha retirado su inscripción del All England. Este es el primer grande de la temporada, que se disputa entre el 16 y el 20 de marzo. Si este jueves la noticia era la aparición de la volantista onubense en el cuadro del Super 300 de Alemania, torneo que se disputa la semana antes; la noticia de este viernes es que Carolina no jugará uno de los torneos más importantes del año.

La retirada ocurrió de la lista de inscritos ocurrió el pasado día 17, un hecho que se ha reportado este viernes tras la actualización del listado de nombres del torneo en el que aparecen los que tendrán plaza en el cuadro así como de los reservas. Así se refleja en la BWF, la Federación Mundial de Bádminton.

A pesar de todo, la propia deportista, que lleva 9 meses sin jugar a causa de la lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, todavía no ha anunciado nada de manera oficial. Lo que es seguro es que no jugará el All England, mientras que habrá que esperar para ver si su reaparición será en Alemania o no.

La campeona olímpica, mundial y europea se mantiene en la sexta plaza del ranking mundial, que ha sufrido pocas variaciones ya que muchos de los torneos previstos durante los últimos meses han sido cancelados. Lidera la clasificación la taiwanesa Tai Tzu Ying con 108.800 puntos, seguida de la japonesa Akane Yamaguchi (105.149) y de la china Chen Yu Fei (102.454); cuarta es la coreana An Seyoung (97.753), quinta la japonesa Nozomi Okuhara (95.886) y sexta Carolina con 95.800.