Carolina Marín: “Todos los días pienso en París 2024”

Carolina Marín fue hoy una de las protagonistas destacadas de la Carrera de la Mujer de este domingo en Madrid. La embajadora de Banco Santander amadrinó la prueba y se unió a la causa solidaria de la marea rosa que inundó la capital española con 18.000 participantes, una cifra algo inferior a años anteriores para garantizar las medidas de seguridad sanitarias, en compañía de la olímpica Eli Pinedo y la presentadora Anne Igartiburi, formando el equipo Santander. La campeona olímpica aseguró que sigue con pie firme la recuperación de su rodilla izquierda, deseosa de poder tomarse la revancha en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

“Yo soy de las que siempre intento sacar cosas positivas de las cosas difíciles o de los obstáculos que se nos ponen delante. Si bien es cierto que fue una lesión muy dura porque me ocurrió a poco menos de dos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo positivo, a mi manera de ver las cosas, es que los siguientes Juegos están solo a dos años y medio, por lo tanto me queda muy poquito y con muchas ganas de que llegue París. Desde que supe que la rodilla la tenía rota, tanto el cruzado como los dos meniscos, mi cabeza ya no pudo pensar en Tokio y, por lo tanto, todos los días pienso en París 2024 y mi objetivo es volver a conseguir otra medalla de oro”, aseguró firmemente Carolina Marín.

La embajadora de Banco Santander dijo estar “de ánimo bastante bien” después de cuatro meses y medio de recuperación, y “aunque sé que todavía me queda bastante estoy animada. Voy poco a poco, viendo sensaciones de cómo va la rodilla y esperando el momento de volver a competir”. Para su vuelta, subrayó, “no tengo ninguna fecha. Es hasta que el cuerpo diga y sobre todo que la rodilla esté preparada”.

Carolina Marín, embajadora de Banco Santander, no dejó pasar la oportunidad de alentar a las participantes en su reto de recorrer los 7,2 kilómetros de la prueba que Eli Pinedo y Ane Igartiburi sí se encargaron de completar junto a las demás mujeres a favor de la investigación del cáncer de mama y otras iniciativas solidarias centradas en la mujer. La carrera, que para esta edición trasladó su salida a la calle Serrano (entre las calles Jorge Juan y Recoletos), tuvo nuevamente su meta en el Paseo de Camoens, dentro del Parque del Oeste, atravesando lugares tan emblemáticos como la Puerta de Alcalá, la Cibeles o la Plaza León.

“Muchas gracias a todas las corredoras por su participación en una carrera que significa tanto para nosotras las mujeres. Agradecerles su presencia y sobre todo que disfruten de esta maravillosa y bonita carrera. Para mí es un placer haber podido estar aquí dando mi apoyo”, finalizó Carolina Marín.