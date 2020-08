Carolina Marín ofrece un adelanto del documental sobre su vida deportiva y personal

La campeona olímpica y mundial, la onubense Carolina Marín, ha publicado en sus redes sociales un adelanto del documental sobre su vida personal y su trayectoria deportiva que se estrenará próximamente.

En este 'aperitivo' se escucha a su entrenador, Fernando Rivas, diciéndole que “si te conviertes en una persona normal dejas de hacer cosas extraordinarias. Tienes que decidir qué tipo de humano eres, el ordinario o el extraordinario. El ordinario hace cosas normales y el extraordinario hace cosas como las que tú has hecho. Y el superextraordinario sale de una lesión y gana unos Juegos Olímpicos el mismo año”.

El documental, llamado 'Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo', lema característico de la onubense, se estrenará en exclusiva en Amazon Prime Video España y contará con cuatro capítulos de 30 minutos, que permitirán llevar al espectador a un plano más cercano del día a día de la jugadora, de 26 años.

'Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo' ha seguido la recuperación de la jugadora onubense tras su grave lesión en enero del 2019 de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, así como su regreso a las pistas en los campeonatos de Vietnam, China e Indonesia.

Os dejo un pequeño adelanto de #PuedoPorquePiensoQuePuedo 😊Próximamente en @PrimeVideoES 🎬Here is the teaser of #PuedoPorquePiensoQuePuedo 😊Soon at @PrimeVideo 🎬 pic.twitter.com/OHxpec6A8L