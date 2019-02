Carolina Marín acelera su recuperación y ya trabaja en pista

Carolina Marín avanza a pasos agigantados en su recuperación. La volantista onubense, que hace apenas una semana fue operada de una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, ya entrena en pista. Ni las muletas, ni la protección, ni los dolores que todavía la acompañan pueden frenar a la campeona olímpica. Carolina Marín es todo tesón y fuerza de voluntad como refleja el vídeo que ella misma ha publicado en sus redes sociales.

Day 8 - Who could imagine this the last Tuesday? 😏🏸Día 8 - Quién se iba a imaginar esto el pasado martes? 😏🏸#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/aE7KdOwokN