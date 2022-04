Carolina Marín vuelve a las pistas con un triunfo y deja buenas sensaciones

Carolina Marín superó la checa Katerina Tomalova en su debut en el Campeonato de Europa absoluto de bádminton que se está celebrando en Madrid al imponerse por 21-10 y 21-6 en 29 minutos, iniciando así el camino hacia su sexto título continental consecutivo.

La onubense dejó buenas sensaciones y sólo al principio del choque acusó algunos nervios y la lógica falta de ritmo. La campeona olímpica, mundial y europea regresaba así a las pistas después de una grave lesión que la ha tenido casi once meses fuera de combate y que le dejó sin disputar las dos grandes citas de 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio y el Campeonato del Mundo absoluto en Huelva. Estar este Europeo es su primer éxito.

La onubense pasó a los dieciseisavos de final haciendo buenos los pronósticos dada la diferencia del ranking entre una y otra jugadora (6ª del mundo contra la 124). Pese al tiempo que ha estado inactiva, la onubense, cabeza de serie número 1, es la favorita para lograr el oro ya que sólo ha perdido un partido en un Europeo y fue hace diez años.

El encuentro comenzó igualado, con puntos que se resolvían con rapidez y con la checa tomando una ligera ventaja (3-6) ante una Carolina que intenta asentarse y va recuperando terreno poco a poco (7-7), llegándose al intermedio del primer set con todo por decidir. Carolina deja atrás los nervios y las imprecisiones, pone la directa y consigue llevar a la pista su superioridad; juega a gusto y suma 8 puntos consecutivos que le abren las puertas de par en par de este primer parcial (16-8) ante una rival desarbolada por la ofensiva de la onubense. Carolina conquista su primer set después de muchos meses en apenas 15 minutos: 21-10.

En el segundo set la onubense dejó claro desde el inicio que no quería sorpresas y con un parcial de 4-0 minó la moral de Tomalova. El paso de los minutos no hizo sino dejar patente la superioridad de Carolina, que volvió a mostrar su carácter competitivo y no tenía piedad de la checa, dejando el set y el partido prácticamente resueltos al descanso (11-2). Hasta el final, un paseo para la vigente campeona continental, que no bajó el pie del acelerador (15-4) y derrotó a la checa por 21-6.

Su rival en la siguiente ronda que se disputa este miércoles será la ucraniana María Ulitina, ex jugadora del Recreativo IES La Orden; ambas se han enfrentado en una ocasión, en el Campeonato de Europa por Equipos de 2016, con victoria de la onubense en dos sets.

Por otro lado, Pablo Abián fue eliminado en su debut en los treintaidosavos de final al perder en un apretado encuentro con el inglés Toby Penty, que necesitó una hora para derrotar al jugador del Recreativo IES La Orden por 21-16/11-21/21-18.

En cuanto al resto de españoles, pasaron de ronda Luis Enrique Peñalver y Beatriz Corrales en individuales, y perdieron los dobles masculino (José Morales y Jaime Pérez) y mixto (Alberto Zapico y Lorena Uslé).