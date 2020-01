Amarga derrota de Carolina Marín en semifinales en Tailandia

Carolina Marín perdió ante la japonesa Akane Yamaguchi en las semifinales del Abierto de Tailandia que concluye mañana domingo en Bangkok. La onubense se quedó fuera de la final tras dejar escapar dos puntos de partido en el segundo set, cediendo por 21-14, 21-23 y 18-21 en 77 minutos.

La onubense y la asiática se habían enfrentado hasta ahora en 10 ocasiones, con un balance favorable para la española de 6-4. Su último duelo, el pasado 8 de enero en Malasia, se saldó con 4-21 22-24 a favor de Carolina. Yamaguchi era una buena piedra de toque para la española, 10ª del ranking; su rival es la cabeza de serie número uno en este torneo, además de ser la 3 del mundo.

De salida parecía que Carolina iba a poner la directa, como ya hizo en cuartos y octavos de final (3-1), pero ambas se conocen bien y Yamaguchi no dejó que la española se escapara; la igualdad en el electrónico se mantuvo hasta el 9-9; a partir de ahí, festival de Carolina, que con ocho puntos seguidos puso las bases para conquistar el primer set (17-11); la onubense dominaba tanto la red como el fondo de pista, sin apenas errores, y su rival no podía mantener el nivel. El trabajo estaba hecho y sólo quedaba rematar la faena, ganando el primer parcial por 21-14 en 20 minutos.

En el inicio del segundo set Carolina prolongó su momento dulce (4-1). Pronto Yamaguchi restableció la igualdad (7-7), llegándose al descanso con 10-11. Carolina pasa por momentos delicados, y un parcial de 0-4 le complica el set (10-15). La situación es crítica (11-17) (13-19) pero en ese momento Carolina saca su mejor bádminton e inicia una impresionante remontada; un parcial de 7-0 le permite tener su primer punto de partido (20-19). Yamaguchi, que estaba KO, fuerza el 20-20. Nuevo punto decisivo para Carolina (21-20) que estaba en dinámica ganadora pero lo vuelve a desaprovechar (21-21); no así Yamaguchi, que fuerza la tercera manga (21-23).

En la tercera y definitiva manga el juego de Carolina pierde frescura y varios errores no forzados le llevan a ir a remolque en el marcador (2-6). Muchos volantes se le quedan en la red y la japonesa llega al intermedio con una pequeña ventaja (8-11). La dinámica no varía y Carolina no puede superar la gran defensa de su rival (9-15). Recupera algo de terreno perdido (12-16) (16-19), pero Akane mantiene su gran nivel y no da opción.

Carolina había accedido a las semifinales del torneo tras perder un set en su debut ante la coreana Kim Ga Eun 20-22, 21-10 y 21-5, pero arrollando a continuación a la tailandesa Pornpawee Chochuwong (21-11 y 21-9) y a la japonesa Sayaka Takahashi (21-9 y 21-16).

Con este Abierto de Tailandia Carolina Marín pone fin a su primera gira asiática; regresará a la competición en la segunda semana de febrero, cuando disputará con España el Campeonato de Europa por equipos masculino y femenino que tendrá lugar en Francia.