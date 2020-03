Carolina cae en semifinales en Inglaterra

Carolina Marín se quedó a las puertas de disputar el título en el prestigioso All England tras caer en semifinales ante la número 2 del mundo, la taiwanesa Tai Tzu Ying, por 21-19-13-21 y 11-21 en 62 minutos. El duelo entre ambas es uno de los clásicos del Circuito, con un balance antes del encuentro favorable a la asiática por 8 partidos ganados por 6 de la española.

Carolina salió consciente de la importancia del partido. La situación mundial provocada por la crisis del coronavirus ha motivado la suspensión de los torneos del Circuito Mundial que se tenían que disputar este mes y el que viene; por ello era fundamental llegar a la final, ya que este torneo inglés es uno de los tres que más puntúan (junto a los Abiertos de China e Indonesia), sólo superado por los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo. De esta forma, a la onubense se le complica aún más la opción de ser cabeza de serie en los Juegos Olímpicos de Tokio, pues le quedan menos torneos en los que sumar puntos.

Se esperaba un encuentro muy nivelado, pero Carolina salió con una marcha más, con un juego muy sólido y sin apenas fisuras, dominando el juego tanto en la red como en el fondo de la pista, lo que se tradujo en un dominio en el marcador: 6-2/9-4, para llegar al descanso con medio set en el bolsillo (11-6).

Tai Tzu Ying apenas había hecho acto de presencia y se esperaba su reacción. Se acercó tímidamente con un parcial de 0-2 (11-8), pero Carolina se lo devolvió rápidamente y aumentado (14-8 tras un 3-0), poniendo unos cimientos sólidos para asegurarse el primer parcial. Quedaba todavía rematar la faena y Carolina mantuvo su excelente nivel para ir distanciándose aún más (17-10); con 20-15 tenía el triunfo en la mano, pero le costó cerrar el set; unos errores impropios de ella dieron vida a la taiwanesa con un parcial de 0-4 que elevó la tensión al máximo (20-19), pero supo tener la cabeza fría y aprovechar su quinto punto de set para imponerse por 21-19 en 21 minutos. La mitad del camino hacia la final estaba recorrido, pero el tramo final del primer set dejó algunas dudas y dio moral a Tai Tzu Ying, que durante muchos momentos no supo cómo frenar la avalancha de juego de su rival.

El segundo parcial tuvo un comienzo bien distinto. La asiática no podía permitirse ni un segundo de relax y aprovechó la buena inercia con la que acabó el primer set para tomar el mando ante una desconocida Carolina, a la que le tocaba remontar. La española pagó el desgaste (físico y anímico) del primer set y cometió errores que le dejaron muy tocada (0-6).

Carolina sacó a relucir su carácter ganador y apuntó una tímida reacción (2-6), pero volvieron los errores (2-9) y el set estaba casi perdido en el intervalo (5-11). En la continuación la situación no mejora, se le escapan tres volantes consecutivos por escaso margen (7-14) y el encuentro parece abocado al tercer y definitivo set (10-18). Tai obliga a la onubense a jugar a la defensiva, y Carolina sólo puede 'maquillar' el marcador, cediendo por 13-21, también en 21 minutos. Partido nuevo.

El tercer parcial arrancó con la igualdad que se presume entre dos de las mejores jugadoras del mundo (3-3/6-6); Carolina intenta jugarle al centro a su rival para evitar los golpes cruzados; el juego sube de intensidad y calidad, con largos intercambios que favorecen a Tai Tzu Ying ante una Carolina que no sabe cómo superar a su rival y que encaja un parcial de 0-5 que complica bastante el encuentro (6-11).

La onubense no encuentra el camino ante una rival en estado de gracia, que defiende muy bien y en ataque sabe abrir ángulos que hacen daño a Carolina (6-13). No tira la toalla la española (8-13) a la que le cuesta jugar con el marcador en contra, pero Tai está en dinámica ganadora y camina con paso firme hacia la final aprovechando los errores no forzados de su rival (8-15). El intercambio de golpes favorece a la asiática, que acaba imponiéndose por 11-21.

La otra plaza en la final es para la china Yu Fei Chen, número uno del mundo, que derrotó en las semifinales a la japonesa Nozomi Okuhara (nº 4) por 21-14 y 23-21 en 43 minutos de encuentro.