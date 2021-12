Carolina Marín no jugará el Mundial de Bádminton Huelva 2021 por lesión

Carolina Marín no disputará finalmente el Mundial de Huelva 2021. Tras analizar la evolución de su rodilla izquierda, la jugadora y su equipo han decidido no competir en el torneo debido a que el proceso de recuperación del ligamento cruzado y meniscos no se ha completado.

A pesar de no participar en el torneo, Carolina sí estará en Huelva durante la semana de competición, donde realizará distintos actos previstos.

“Iba a ser demasiado arriesgado. Al final han sido sólo seis meses”, reconocía Carolina a Sports Santander. “Los tres primeros meses hemos tenido que ir muy lentos por el menisco interno. A partir de ahí (…) ha sido cuando poco a poco hemos ido avanzando”.

Nos vemos la semana que viene en #Huelva2021, pero no en la pista 🏸🙏



See you next week in #Huelva2021, but not on court 🏸🙏