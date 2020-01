Carolina Marín inicia el año con un brillante triunfo sobre la número 3 del mundo

Carolina Marín ha iniciado el 2020 con una victoria tras imponerse en 40 minutos a la japonesa Akane Yamaguchi, número 3 del mundo, por 21-4 y 24-22 en su debut en el Abierto de Malasia. La española ha dejado muy buenas sensaciones, sobre todo en un primer set en el que rozó la perfección.

La volantista onubense comenzó el encuentro como un ciclón (4-0),con un juego muy sólido que le permitía sumar puntos rápidos y con gran facilidad (8-2), para llegar al intermedio con el primer set prácticamente en el bolsillo (11-3). Yamaguchi no encuentra la fórmula de frenar el vendaval que se le viene encima (14-4). Carolina no baja el nivel, conquistando la primera manga por un aplastante 21-4, una diferencia ilógica entre dos jugadoras de primer nivel. La campeona olímpica, mundial y de Europa sólo ha necesitado 9 minutos para desarbolar a la número 3 del mundo.

En el inicio del segundo set se impone la lógica y hay más igualdad (3-3). La japonesa despierta de su letargo (3-7) y amaga con irse en el marcador, pero Carolina reacciona a tiempo (9-9), llegándose al descanso con todo por decidir (11-10 tras un parcial de 8-3). Pasan los minutos y hay alternancia en el marcador (13-14); la presión es para Yamaguchi, que no se puede permitir fallos. El set está abocado a un final de infarto (15-15). Carolina enfila el camino hacia la victoria (18-15) y esos tres puntos de ventaja en el momento decisivo parecen definitivos, pero la nipona no da su brazo a torcer (18-18). Carolina dispone de dos puntos de partido con 20-18, pero no sentencia. La oportunidad ahora es para Yamaguchi (20-21), pero Carolina responde bien (21-21). Y en un final de infarto, la moneda sale cara para Carolina, que rubrica un importante triunfo por 24-22. Carolina recoge así el fruto a las tres semanas que ha estado trabajando durante las Fiestas Navideñas en el Centro del Alto Rendimiento de Sierra Nevada (Granada).

Su próxima rival será la china Can Yai Yan, número 23 del mundo; ambas se han enfrentado en dos ocasiones, con sendas victorias para Carolina, aunque necesitó tres sets en los dos partidos. El enfrentamiento comenzará aproximadamente a las siete de la mañana del miércoles, hora española.

El de Malasia es un torneo de categoría Súper 500 en el que están las mejores del mundo; sin duda, una buena piedra de toque para calibrar el estado de forma de la campeona onubense. El pasado año, Carolina llegó a la final tras derrotar a Nitchaon Jindapol, Gao Fangjie, Sung Ji Hyun, Saina Nehwal, y sólo cedió en la lucha por el título ante Ratchanok Intanon. La semana próxima jugará en Indonesia (donde se lesionó hace prácticamente un año) y cerrará el mes en Tailandia.