Una inmensa Carolina Marín jugará la final del Abierto de Francia

Carolina Marín consigue el pase a la final del Abierto de Francia de bádminton tras imponerse en un brillante partido a la taiwanesa Tai Tzu Ying (número 1 del mundo) por 21-16 y 21-9 en 35 minutos, mostrando una gran superioridad sobre su rival.

La final la jugará ante la joven coreana An Se Young, que derrotó en la otra semifinal a la japonesa Akane Yamaguchi por 21-17-23-21. Carolina y An Se Young sólo se han enfrentado una vez, la pasada semana en Dinamarca, con un sufrido triunfo de la española: 18-21 21-19 21-18.

La número uno del mundo pronto comenzó a marcar diferencias ante una Carolina que no estaba cómoda y no sabía cómo atacar a su rival (1-6). Dos errores de la taiwanesa acercan a la onubense (3-6), pero Tai Tzu Ying no baja su nivel (3-8). Carolina, lejos de venirse abajo, poco a poco le toma el pulso al choque y con un sensacional parcial de 8-0 llega el intermedio con ventaja en el electrónico (11-8). El encuentro entra en una fase marcada por la igualdad que se le presume a ambas jugadoras (13-12); la española minimiza los errores y toma una ligera renta (17-13). La asiática, imprecisa, ve cómo se le va escapando esta manga (19-14) y Carolina aprovecha su segundo punto de set para imponerse por 21-16.

La segunda manga se inicia con la misma tónica, con una Carolina dominadora (3-1); el partido regala puntos espectaculares con la onubense llevando la iniciativa (8-5). La campeona olímpica, del Mundo y Europa, con un altísimo nivel de juego casi sin fallos, tiene media victoria en el bolsillo en el descanso (11-5). Una impresionante Carolina tiene contra las cuerdas a su rival (14-6) y sigue acelerando hacia la final (17-8). Tai Tzu Ying arriesga al máximo, pero ha perdido efectividad y sabe que nada tiene que hacer ante una Carolina en estado de gracia (20-8). La onubense aprovecha su primer punto de partido para ganar por 21-9.

Carolina y Tai Tzu Ying se habían enfrentando hasta ahora en 12 ocasiones, con 7 victorias de la asiática y 5 de la española. Los tres últimos partidos se habían resuelto en el tercer set y en su último enfrentamiento había ganado la onubense, en el pasado Open de China el 22 de septiembre, por 14-21/21-17/21-18.

La onubense había llegado a esta cita con el reto de seguir sumando puntos en su objetivo de ser cabeza de serie en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La pasada semana había alcanzado las semifinales en el Open de Dinamarca, donde cayó ante la japonesa Okuhara en tres sets.