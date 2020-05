Carolina Marín ya se encuentra en Madrid

Carolina Marín ha abandonado Huelva y se encuentra ya en Madrid, donde espera reanudar en breve los entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento.

La onubense disputó su último torneo en Inglaterra, el All England, y posteriormente se trasladó a Huelva donde ha pasado todo el confinamiento.

Después de tanta inactividad, trabajando la parte física como podía pero sin practicar bádminton, Carolina tenía ganas de volver a la capital de España para recuperar parte de su rutina.

En sus redes sociales ha escrito "Back in Madrid!!! (de vuelta en Madrid). Preparándome para volver a coger una raqueta. Ha sido una época complicada para todas y yo he intentado llenarlo con cosas que me gustan. Más cerca del regreso".

Back in Madrid! 🔙 Preparándome para volver a coger una raqueta 🏸 Ha sido una época complicada para todas y yo he intentado llenarlo con cosas que me gustan 📚🥘 Más cerca del regreso 💪#somosSMARTgirl #GalaxyS20Ultra5G #TeamGalaxy #Ad @SamsungEspana pic.twitter.com/dtz1f3fNla — Carolina Marín (@CarolinaMarin) May 18, 2020

Ahora volverá a trabajar en la pista junto a su entrenador Fernando Rivas, aunque para competir todavía le quedan varios meses, ya que la Federación Internacional ha cancelado los torneos que estaban previsto disputarse en verano y probablemente no se reanudará el Circuito Mundial hasta septiembre u octubre.