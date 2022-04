Un trabajado partido mete a Carolina Marín en semifinales del Campeonato de Europa de Bádminton

Duro, largo y trabajado partido de Carolina Marín en los cuartos de final del Campeonato de Europa de Bádminton. A más de una hora se fue un enfrentamiento contra Line Kjaersfeldt que, sobre el papel iba a ser más sencillo (la onubense había ganado las 10 veces que había jugado contra la danesa), y que terminó siendo un duelo psicológico a base de parciales que rozaban la locura y lo imposible.

El primer set fue lo que debió ser el resto del encuentro. Una Carolina Marín enchufada desde el primer volante, en busca de solventar por la vía rápida una ronda más de un torneo que se lo sabe de memoria. Como lo que es, la gran favorita, la onubense comenzó a atacar y lo hizo con frecuencia sobre el revés de su rival, que poco o nada podía devolver al otro lado de la red. El parcial de 11-6 fue el anticipo del resto de un set que finalizó con 21-11 en el electrónico.

Es el segundo europeo que Carolina se ve arropada por la totalidad del público. Jugar en casa, ya lo hizo en Huelva para coronarse en su Palacio, y ahora lo hace en Madrid, su residencia, donde la onubense es un espejo para España y el mundo del deporte. Desde allí sigue escribiendo su historia con letras de oro. Que es como se fraguan las leyendas.

Y para llegar a ese escalón, las victorias también se sufren. Aquí, nadie regala nada. Line Kjaersfeldt no lo hizo. Pero Carolina, tampoco. Así se llegó a un tercer set después que en el segundo parcial varios errores no forzados dejaron estancada a la volantista onubense, que terminó cediendo un 14-21. La tercera en la lista de la armada danesa -el mejor país europeo en esto del bádminton- llegó un momento en el que se lo creyó. Quizá, fueron dos momentos. Uno, con el parcial 5-9. Que Carolina volteó al 18-11. Y dos, con el marcador en 19-16. Un escenario que no estaba en el guión. Pero que Carolina también se lo había leído. Así, se llegó al 21-17 final. Victoria, semifinales, y medalla.

Falta saber el color. Este viernes, espera a la onubense la turca Neslihan Yigit. Se han enfrentado cinco veces y en todas ellas ha levantado los brazos Carolina.