Carolina Marín destaca que "2021 va a ser un año bastante complicado"

Carolina Marín continúa pasando los días confinada en su casa de Huelva, entrenándose como puede y con el deseo de que vuelvan cuanto antes las competiciones, y sobre todo, con la vista puesta en un 2021 cargado de eventos con dos citas marcadas en su calendario: los Juegos Olímpicos de Tokio y el Campeonato del Mundo que se disputará en Huelva.

La onubense atendió en la tarde de ayer al programa Quédate en casa, de Teledeporte, asegurando que trabaja en su domicilio con los aparatos que le mandó su entrenador, Fernando Rivas, desde Madrid. “La condición física es lo único que estoy entrenando porque no puedo hacer nada de bádminton; se pierde masa muscular, porque en Madrid entrenaba siete u ocho horas diarias y aquí son dos o tres al día, y no es la misma intensidad, faltan los golpeos...”.

La Federación Internacional declaró inhábiles los meses de abril y mayo, y ahora se ha sumado junio, por lo que tardará en volver a jugar. “No es una situación fácil para nadie, pero lo primero es la salud; hay que quedarse en casa y ver cómo evoluciona la situación, seguir los pasos que marquen Sanidad y el Gobierno. Se siguen cancelando torneos por la salud de los deportistas y porque no podemos entrenar”, añade la onubense, que está 'parada' desde hace un mes, cuando cayó en las semifinales del All England.

El próximo año será especial para Carolina porque defiende el oro olímpico y tiene un Mundial en casa, donde ya ganó el Europeo en 2018: “Va a ser un año bastante complicado porque tengo dos retos y con muy poco plazo de tiempo entre uno y otro, ya que los Juegos Olímpicos de Tokio arrancan a final de julio y el Campeonato del Mundo a primeros de septiembre; es difícil tener dos picos de forma y además tan cerca, pero lo planificaremos lo mejor posible. Lo principal son los Juegos y luego pondremos las miras en el Mundial”.

Asegura que "el flamenco es algo que llevo muy dentro, me arranco con bastante facilidad"

Este periodo de confinamiento lo está aprovechando al máximo, y a través de las redes sociales se la ha visto activa, lo mismo haciendo bricolaje que un bizcocho: “Había tiempo que no cogía una brocha y un cubo de pintura y le eché una mano a mi madre. Además, también es importante cuidar la alimentación”. “No pasaba tres semanas seguidas en casa desde que me fui de Huelva con 14 años, y es importante tener la mente ocupada; la verdad es que no he tenido tiempo para aburrirme”.

También se le ha visto a Carolina entrenar sobre una bici estática con música de la tierra, y ayer mismo colgó otro video bailando sevillanas junto a su madre “El flamenco es algo que llevo muy dentro, no se me ha olvidado, y me arranco con bastante facilidad; siempre que se pone una sevillana la intento bailar con mi familia. Además, aprovecho para ver series, leer, ayudar en la cocina...intento estar siempre entretenida”.

Por último, Carolina Marín mostró su agradecimiento a todos los sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todas aquellas personas que trabajan y ayudan a los demás en esta situación complicada. “Soy una fija del aplauso para ellos todos los días a las ocho de la tarde”, concluye.