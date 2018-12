Frenazo del Camping

Camping La Bota y Los Rosales empataron a cero en un partido en el que los locales fueron dominadores ante un rival muy serio. En la primera parte del encuentro el Camping se hizo con el dominio del balón desde muy pronto, acumulando varias llegadas por banda que acabaron en saques de esquina, pero todas las intentonas fueron abortadas por la defensa local y por Cristian, que se convirtió en el héroe del partido.

El carrusel de intervenciones del meta visitante comenzó en el minuto 12, cuando sacó una falta bien botada por Joselito. Los Rosales intentaba salir a la contra, pero la zaga local estuvo concentrada y no daba demasiadas opciones de llegar a las inmediaciones de Fran. Rebasada la media hora Joselito se volvió a topar con Cristian, que desvió su disparo a córner. En el saque de esquina el meta volvió a intervenir para evitar sobre la línea el tanto de los costeros. A pesar del dominio local, Los Rosales pudo marcharse con ventaja al descanso, pero Edson no llegó por poco a un centro desde la derecha. La última ocasión del primer acto, no obstante, sería para el cuadro de Antonio Andrés, pero Joselito vio como su mano a mano con Cristian era abortado por un defensor que llegó a tiempo para enviar el esférico a córner.

En la segunda mitad el choque siguió por los mismos derroteros, aunque los de Bilo gozaron de un par de ocasiones. La más clara de la tarde la tuvo Prieto, que se topó con un paradón de Fran. El Camping tuvo que recurrir al banquillo para volver a dominar el juego y ello se tradujo de nuevo en ocasiones. A la hora de partido Abri se vuelve a plantar solo ante Cristian, que gana de nuevo la batalla al delantero.

Ceada logró batir al meta visitante en el 68, pero el colegiado anuló el tanto por fuera de juego. No sería el único tanto anulado, ya que en el 80 también dejó sin validez un gol de Joselito, que sería expulsado. Pese a acabar en inferioridad la última gran ocasión del choque fue para Abri, que está vez lanzó cerca del palo.

Ficha técnica

Camping La Bota: Fran; Tellechea, Canuto, Antonio, Isaac, Joselito Casado, Sergio Pollo, Borja, Alfonso Merchán, Joselu y Abri. En el banquillo: Miguel,Suero, Morales, Alberto, José Manuel y Ceada.

Los Rosales: Cristian Alonso;José Ramón, Prieto, Miguel Ángel, Chema, Chico, Moi Gómez, Edson, Senén, Alberto Bellido y Fidel. En el banquillo: Javi García; Adri Gómez, Dani Hernández, Pablo Márquez, Jairo Palma y Blas.

Árbitro: Soteras Martínez. Amonestó a los locales Fran, Canuto y a Joselito en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el 80. Por los visitantes vieron la amarilla Chema, Fidel, Blas y José Ramón.

Incidencias: Unas 100 personas en el Alcalde José Hernández Albarracín.