El Camping La Bota vence en Gibraleón

El Camping La Bota logró una importante y sufrida victoria en su visita a Gibraleón, con la que consiguió romper su mala racha de tres derrotas consecutivas. El partido se le puso muy de cara a los hombres de Antonio Andrés cuando en el minuto 3 Joselito se inventó un gran pase para dejar en franquicia a Jesús Torrres, que batió con gran habilidad a Simón, poniendo el 0-1 en el marcador.

Cuando aún no se había recuperado el cuadro local del primer mazazo, llegaría el segundo tanto puntaumbrieño. Un saque de esquina botado por Joselito es rechazado por uno de los centrales olontenses, llegando a Jesús Torres, que, de volea, marca un golazo para aumentar la renta de los costeros en el minuto 7. Pudo ser aún la distancia en el marcador para los visitantes, pues en el minuto 22 una sesión de la zaga local a su portero termina estrellándose en el larguero, fruto de la buena presión que realizaba el Camping.

Jesús Torres, en dos ocasiones, y Joselu, autores de los tantos puntaumbrieños

Los de Eloy Vaz trataron de reaccionar, llegando a campo contrario por primera vez en el ecuador del primer acto. No obstante, no necesitarían muchas llegadas los de Gibraleón para acortar distancias, ya que Cano se anticipó a los centrales, introduciendo el cuero en el fondo de la portería costera. La reacción de los visitantes no tardó en llegar y, justo antes del descanso, un robo de balón de Sergio sirvió para que Joselito volviese a habilitar nuevamente a Jesús Torres, pero el delantero se topó esta vez con Simón, que salvó a su equipo de irse con una desventaja mayor al entretiempo.

En la segunda parte cambió por completo el decorado del encuentro. El Olont dio un paso adelante y se hizo con la posesión del cuero, manejando el centro del campo, llevando el peligro al área visitante, aunque el Camping se defendió con mucho orden y la zaga puntaumbrieña desbarató las muchas acometidas locales. Los de Antonio Andrés supieron sufrir para encontrar sus ocasiones a la contra. Primero pudo sentenciar Andy, pero su disparo salió por encima del larguero. Luego, en un córner botado por los locales, llegaría un despeje visitante que le cayó a Joselu, que se recorrió todo el campo para presentarse delante de Simón y establecer el 1-3 definitivo.

En definitiva, victoria justa para un Camping que dominó el encuentro desde el principio, pero que sufrió gracias al buen hacer del Olont en la segunda mitad, aunque los visitantes tuvieron mejor definición en un encuentro en el que las defensas brillaron más que los ataques.