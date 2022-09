Buen papel del Real Club Marítimo de Huelva en el Andaluz de óptimist

Íker Cárdenas, con un quinto puesto en sub 11, fue el mejor de los representantes del Real Club Marítimo de Huelva en el Campeonato de Andalucía de óptimist celebrado en aguas de Almería con la organización del RCN de Adra y la Federación Andaluza de Vela.

El Real Club Marítimo de Huelva desplazó a 5 regatistas, acompañados por su entrenador José Luis Castilla Lechuga. Tan solo se pudieron celebrar 4 de las 6 pruebas programadas.

El sábado gracias al viento de poniente, que sopló con una intensidad de 15 nudos, se disputaron las tres mangas previstas. Las olas de 1,5 metros pusieron a prueba a los jóvenes regatistas, que salvaron la jornada con buenos puestos.

El domingo, con más de 2 horas de espera en el agua, el viento apareció pero solo se pudo hacer una prueba. Las condiciones diferentes al a del día anterior, con viento rolón, hicieron que el campo de regatas fuera muy técnico.

Después de las cuatro pruebas, el club onubense consiguió un 5º puesto de Íker Cárdenas Delgado en sub 11, un 12º de Raúl Ortiz Asencio (sub 11) y Nacho Cárdenas Delgado (sub 13), un 14º de María Vargas García (sub 13) y un 22º de Elena López Caro (sub 16).