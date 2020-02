El CD Zarza denuncia un “agravio” por parte de la Federación Onubense de Fútbol

El Club Deportivo Zarza, equipo de fútbol que milita en la Segunda Andaluza de Huelva (grupo 1), ha denunciado públicamente el “agravio” que sufre por parte de la Federación Onubense de Fútbol (FOF) tras la imposición de una multa de 150 euros y el aviso de cierre de su estadio de 1 a 4 partidos.

El origen de esta sanción es un episodio de racismo que se vivió en el último enfrentamiento contra el Tharsis. Según cuenta el presidente, Sebastián García, dos aficionados insultaron a un futbolista de color negro del equipo rival y, aunque el club expulsó a ambos del campo, la Federación abrió un expediente.

“Antes de empezar el partido, un socio le hizo una broma a un jugador de color y el árbitro nos pidió que lo expulsáramos del estadio. Así lo hicimos. Ya en el segundo tiempo, otro espectador, que no era de La Zarza, se dirigió al futbolista del Tharsis con palabras más feas y también lo echamos”, ha explicado García a Huelva Información.

El presidente del Zarza cree que la sanción es “injusta”, porque se tomaron todas las medidas que un club humilde puede tomar, que es expulsar a quien no se comporta correctamente: “No podemos tener un control de todos los aficionados que entran en el campo como si fuéramos un club de Primera División”. El suceso tuvo lugar en el estadio del Cerreño, en el Manuel Motero Valle, donde el conjunto albiazul disputa sus partidos mientras cambia el césped de La Laguna. Una circunstancia que, según el presidente, “dificulta” la vigilancia sobre los aficionados.

Desde el club andevaleño, consideran que el trato de la Federación es desfavorable con respecto a otros equipos. Según cuenta el presidente a este periódico, “en Villanueva de las Cruces, se saltaron al campo, nos pegaron, nos insultaron, nos vejaron y a uno de nuestros futbolistas le partieron el labio, y lo único que ha pasado es que al agresor lo sancionaron con un número de partidos”.

Por el momento, el club zarceño no ha obtenido respuesta al escrito enviado a la Federación, en el que se disculpa y condena los insultos. “No somos racistas, el año pasado tuvimos a un futbolista de color y no continúa en el equipo porque no tenemos dinero para mantenerlo”, se defiende García, quien asegura que “estaba en manos del árbitro haber llamado a la Guardia Civil para que identificara a los responsables”, a los que la entidad ya ha sancionado con tres partidos sin poder acceder al estadio.

“Se nos ha colmado la paciencia. Nos llevamos todo el año trabajando para poder afrontar los gastos. Somos un equipo humilde que sacamos dinero para pagar a los árbitros, los balones, las fichas. Mis jugadores no cobran, se lavan su ropa. Y la Federación, en lugar de ayudarnos, nos pone obstáculos”, ha sentenciado García.

Ajustado a la normativa

La Federación Onubense de Fútbol ha desmentido en Huelva Información que exista un trato desigual entre clubes. El presidente, José Antonio Fernández, argumenta que el ejemplo que esgrime el Zarza sobre lo ocurrido ante el Cruceño no tiene comparación con los insultos racistas: “Dos personas saltaron al campo, pero no agredieron a nadie”.Fernández explica que las ofensas racistas están tipificadas como “graves” y que la decisión del club zarceño, echando del campo a los responsables, ha actuado como “atenuante” para una sanción menor. “No ha habido agravio comparativo, se ha actuado conforme estipula la normativa de competición”, concluye el presidente de la FOF.