Dos oros y cuatro platas para el CD Bádminton Huelva en el Circuito Provincial

La cantera del CD Bádminton Huelva obtiene un botín de dos oros y cuatro platas en la segunda jornada del Circuito Provincial de Huelva 2018-2019, que se celebró el pasado sábado en el Pabellón Municipal de Deportes de Zalamea la Real y citó a más de un centenar de deportistas.

La entidad onubense estuvo representada por 30 deportistas, procedentes de los diferentes puntos de práctica que posee en la capital: escuelas deportivas, escuelas de adultos y club, además de los jóvenes valores que realizan sus entrenamientos bajo la supervisión de la Federación Andaluza de Bádminton en el Centro Andaluz de Entrenamiento, que tiene su sede en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

La primera medalla de oro para el club llegó en la categoría absoluta, en la que David Piñeiro y José Manuel Vázquez, miembros de la Escuela de Bádminton para Adultos, consiguieron el triunfo en la prueba dobles A, merced a su victoria en tres ajustados sets ante los también onubenses Álvaro Peguero-Alejandro Salobral (Recreativo IES La Orden), por 21-17/20-22/21-17.

La otra presea de oro vino de la mano de una de las jóvenes promesas del club, la sub-11 Miriam Flores, que se alzó con una gran victoria en la prueba de IF-11. A pesar de no partir como cabeza de serie, al no haber participado en la 1ª jornada, la onubense era una de las favoritas para luchar por las medallas. Así, no tuvo problemas en superar todos sus partidos hasta medirse en la final con Lucía Marchena (Recreativo IES La Orden), a la que derrotó en tres sets, por 15-10/9-15/15-12.

Precisamente Flores, junto a su compañero Mario Lazo, consiguió otra medalla, en esta ocasión de plata, en la prueba de D-11. Los jugadores, que llevan unos meses bajo la tutela del Centro Andaluz de Entrenamiento, fueron superando rondas hasta medirse en la final a Lucía Marchena-David Moreno (Recreativo IES La Orden), ante los que cayeron por 15-17/9-15.

En la categoría sub-15, dos fueron las medallas que consiguieron los jugadores del club. En dobles masculino, Adrián Flores y Mario Lazo cuajaron un gran torneo, cayendo únicamente ante los primeros del ranking, los isleños Pedro Contreras-Sergio Galván (Isla Cristina Mar de Luz), por un doble 15-21. En individual masculino, Álvaro Domínguez se reveló como una de las sorpresas de la competición, llegando a la final al derrotar a varios favoritos, aunque no pudo rematar la hazaña y cayó ante Augusto Gallo (Recreativo IES La Orden) por 13-21/15-21.

Finalmente, en la categoría sub-17, Álvaro Domínguez y Javier Luna consiguieron un meritorio segundo puesto en la prueba de dobles masculino, tras caer ante los favoritos Robert Álvarez-Javier Moreno (Recreativo IES La Orden), por 21-13/21-13.

La próxima cita del Circuito Provincial de Huelva 2018-2019 será el próximo 9 de febrero, con la disputa de la 3ª jornada en el Polideportivo Municipal Diego Lobato de la capital onubense.