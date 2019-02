Buenos resultados de los puntaumbrieños del RCNT en el Nacional portugués

El Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría se presentó en Portugal para participar en el Campeonato Nacional portugués de 420 con tres embarcaciones que obtuvieron buenos resultados teniendo en cuenta el nivel y las condiciones meteorológicas. De hecho, sólo se pudieron celebrar cuatro mangas entre el sábado y el domingo. Especialmente dura fue la jornada sabatina, ya que el frío y el fuerte aire condicionó a los participantes. Más suaves fueron el domingo.

Así, la pareja formada por Nacho Toronjo-Pelayo Infante acabó tercera sub 17, mientras que Irene Serra-Marta Vila terminaron segundas sub 17, con la pareja formada por Pape Toronjo-Gonzalo Velasco en el segundo lugar del podio en la categoría sub 19. “Ha sido una regata muy complicada por la veteranía de los portugueses y por el viento. Pero estamos satisfechos de lo acontecido porque los chicos han dado siempre la cara y los resultados, que siempre son mejorables, no nos disgusta del todo. Hay que seguir trabajando duro”, declaró a la finalización de la competición Eduardo Zalvide, director deportivo del Real Club Marítimo y Tenis de la localidad costera.