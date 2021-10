Buen papel de Ricardo Terrades en la Liga Europea

El pasado domingo concluyó en Porto Cervo (Cerdeña, Italia) la final de la Sailing Champions League, o Liga Europea de Vela de clubes campeones, la competición de clubes náuticos más prestigiosa del planeta que actualmente existe. Participaron en ella un total de 20 naciones y un total de 29 equipos. La participación en esta final europea estaba limitada a los campeones nacionales de cada país, y a una serie de barcos que lograron clasificarse en las semifinales previas de Kiel (Alemania) en agosto y San Petersburgo (Rusia) en septiembre, además de dos wild cards que recayeron una en el club organizador Yacht Club Costa Smeralda y otra para Turquía, como país invitado.

El único representante español fue el Lanzarote-Wacaf Air que navegó bajo el gallardete del Real Club Náutico de Arrecife. En septiembre el equipo de Ricardo Terrades logró imponerse de manera impecable en la semifinal celebrada en aguas rusas, con una tripulación formada por Nano Negrín a la caña, Gonzalo Morales y el onubense al trimming y Rafa Lasso en la proa. Para la final de Porto Cervo, el equipo cambió parte de sus integrantes, tomando Nete Armas los mandos de la caña en lugar de Negrín, y Tomás Fuentes sustituyendo a Gonzalo Morales, mientras que permanecían Rafa Lasso y Ricardo Terrades.

La final celebrada del 6 al 10 de octubre estuvo marcada por un fuerte temporal que obligó al comité de regatas a suspender el día de entrenamientos oficiales y el primer día de competición. El viernes las regatas se aplazaron hasta la tarde lo que sólo permitió que se completaran 3 de los 8 flights previstos. Un flight contaba de 4 mangas, que permitía a cada equipo navegar una de ellas. Y por primera vez en esta competición y en este club, las condiciones meteorológicas, obligaban a navegar dentro del puerto haciendo tramos realmente cortos, ceñidas de 1,5-2 minutos y empopadas de un poco menos. Regatas muy intensas y realmente espectaculares en las que los monotipos J70 ofrecieron imágenes impresionantes a los aficionados que disfrutaban desde los diques del puerto.

Buena progresión de Lanzarote-Wacaf Air

Los españoles fueron de menos a más. Empezaron con un tercero que estaba bastante bien, pero en las siguientes mangas, fueron penalizados por los árbitros y terminaron con dos séptimos puestos que les relegaban lejos de los puestos de cabeza. Al día siguiente, sábado, la embarcación española fue el segundo mejor barco del día anotando sólo 12 puntos, mientras que un equipo noruego era el mejor de la jornada con 9 puntos. Los españoles hicieron muy buenos parciales: 4-3-1-2-2, lo que les ayudaba a escalar puestos en la clasificación general hasta la duodécima posición, pero a tan sólo 5 puntos del cuarto clasificado, que era el objetivo para poder pasar a la gran final del evento.

El último día amaneció con mucho más viento y el comité tuvo que ir aplazando el inicio de las regatas hasta en tres ocasiones, con lo que no era una buena noticia para los nuestros pues tendrían menos posibilidades de clasificarse ya que se iban a disputar menos regatas. De los 5 flights previstos para la última jornada sólo se pudieron disputar dos. Al Lanzarote-Wacaf Air sólo le valía empezar con un buen resultado y así lo hizo en una épica regata que terminó quedando en segunda posición después de una mala salida que supieron arreglar gracias a una buena táctica de su patrón Nete Armas. Ahora sólo dependían del resultado de sus rivales directos, los alemanes del Flensburger Segel Club y estos, lamentablemente, ganaron su manga. Mala noticia para el equipo español, pues matemáticamente ya sólo podían subir de la séptima plaza en la que estaban a la quinta, y se quedaban un año más fuera de la gran final four. Tras este mazazo, salieron al agua con la intención de despedirse del campeonato con buen sabor de boca haciendo una digna regata, pero en la última manga las cosas no salieron bien. Tras una salida mediocre, corrieron riesgos innecesarios, alguna mala maniobra y una táctica poco acertada en las empopadas, hacían que se despidieran del campeonato con una séptima posición, lo que les relegaba al décimo tercer casillero de la clasificación general.