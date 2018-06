Brasil, con el punto de mira en México

Tras una fase de grupos más pragmática que brillante, la selección de fútbol de Brasil ya piensa en los octavos de final del lunes ante México en Samara.

Joao Miranda esbozó una ligera sonrisa cuando el miércoles por la noche le pidieron una reacción a la eliminación de Alemania. "Es una pena", fue el mensaje que enviaron los futbolistas brasileños a su salida del Spartak Stadium tras el 2-0 sobre Serbia.

El objetivo de la canarinha, avanzar como primera, estaba logrado. Y encima había conseguido evitar a Alemania en octavos, ya que la Mannschaft cayó con estrépito en la fase de grupos. Posiblemente eso le ahorró más de un dolor de cabeza a Brasil, que se habría enfrentado a días duros emocionalmente con el recuerdo del traumático 1-7 todavía muy fresco.

"Es una pena que Alemania no esté porque es bonito que en un Mundial estén siempre las mejores selecciones", aseguró Filipe Luis. "Pero si no están es porque no están en el nivel que exige esta competición. Nos va a tocar un rival más difícil de lo que era Alemania porque es México el que se clasificó", añadió.

"Hemos jugado contra ellos muchas veces y este año se ha visto, por ejemplo en el partido ante Alemania, que tiene un muy buen equipo. Saben a lo que juega y llevan muchos años jugando juntos", añadió el lateral del Atlético de Madrid.

"México tiene jugadores con muchísima calidad en el medio que hacen muy buena la transición al ataque. Son rápidos y deciden bien".

Pentacampeona del mundo, Brasil espera a un México muy ordenado atrás y buscando alguna contra. Así tumbó el Tri a Alemania, con sus delanteros en constante movimiento y muy veloces conduciendo con la pelota en los pies.

"México tiene un contraataque muy fuerte y una defensa muy bien organizada. Seguramente hará un gran partido contra nosotros", comentó Miranda. "Creo que será un encuentro parecido al de Costa Rica", añadió sobre el duelo ante los "ticos" que Brasil sólo pudo ganar con dos goles en la prolongación.

Brasil y México se han medido cuatro veces en los Mundiales con tres victorias para los sudamericanos y un empate. En goles, el balance es demoledor: 11 para la canarinha y cero para la selección mexicana.

No obstante, México derrotó a Brasil en la final olímpica de Londres 2012, donde Neymar acabó llorando. En ese partido también estuvieron presentes Marcelo y Thiago Silva. El lateral madridista tuvo que abandonar el último encuentro por lesión.