Bollullos puso el colofón al Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas

Bollullos Par del Condado cerró el domingo con éxito el Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas 2022. Lo hizo con la disputa en su recinto ferial del ‘XI Homenaje Ángel Camacho Salazar’ organizado por el C.D. Agrupación Ciclista San Antonio con la colaboración del Ayuntamiento local, tercera prueba celebrada en el municipio bollullero, que ha acogido la totalidad de las citas puntuables.

Los ciclistas más jóvenes de la categoría promesa comenzaron su prueba a las 10 de la mañana, completando un kilómetro aproximadamente de recorrido, con los triunfos de Gema Gallego (C.C. El Gallo) y Arturo Cano (A. C. San Antonio) tras vencer con contundencia. Los principiantes debían completar algo más de 2 kilómetros, deparando los triunfos solventes de Ana Gallego (C. C. El Gallo) y José Castaño (Qualat Bike).

En la categoría alevín, que debían completar seis vueltas a su circuito de un kilómetro, la victoria en féminas recayó en la ciclista del Dos Hermanas- Team Ameral Susana Martín tras duro sprint con Lourdes Gómez (Escuela Centauro Go Bike), a la postre segunda clasificada. Francisco Rodríguez (Dos Hermanas Team Ameral) fue el campeón tras soltar en la segunda vuelta a sus rivales, por detrás en un sprint a cuatro, segundo fue Daniel Díaz (C.C. Mountain Bike Jerez), ocupando la tercera plaza Javier Suárez (C.D. A.D. Cyclopilas).

La categoría infantil fue la última en entrar en acción, teniendo en su caso que completar doce vueltas al recorrido de un kilómetro. Representación mayoritaria del Dos Hermanas Team Ameral en ésta categoría donde desde comienzo lo dieron todo. Andrés Román (Dos Hermanas Team Ameral) quedó sólo en cabeza con un grupo por detrás donde marchaba su compañera Paula Martín, y en un tercer grupo la dupla formada por Alba Esteban (Dos Hermanas Team Ameral) y Lucía Nieto (C. El Gurugú de Coria y Puebla). Andrés Román afianzó su fortaleza y entró primero en meta. Por detrás al sprint segundo fue Iván Reyes y tercero Manuel Román. A escasos metros del podio masculino llegó la campeona, Rocío Martín, teniéndose que jugar al sprint la segunda y tercera plaza de cajón, que recayó en Alba y Lucía, respectivamente.

Ganadores de la prueba por categorías:

Promesa: Arturo Cano (C.D. Agrup. Ciclista San Antonio) y Gema Gallego (C.C. El Gallo).

Principiante: José Castaño (C.D. Qalat Bike) y Ana Gallego (C.C. El Gallo).

Alevín: Francisco Rodríguez y Susana Martín (ambos del Dos Hermanas Team Ameral).

Infantil: Andrés Román y Rocío Martín (ambos del Dos Hermanas Team Ameral).

La prueba estuvo presidida por los concejales de Deportes, Álvaro Iglesias, y de Agricultura y Medio Ambiente, Zacarías Iglesias, además de miembros del club organizador y patrocinadores.

Web Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas 2022