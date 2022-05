Bollullos cerrará el Andaluz y abrirá el Provincial de Escuelas en una misma jornada

El CAREBA (Campeonatos de Andalucía de Rendimiento Base) Escuelas 2022 se preparar para disputar su prueba final. Será el 22 de mayo cuando se celebre el IV Trofeo Bollullos Memorial Manuel Carrellán Saavedra como la cita que determinará los puestos finales de esta emocionante competición regional de carretera para las edades de base. Este encuentro tendrá, además, otro importante aliciente, ya que será a la vez el que abra el Circuito Provincial de Huelva de Carretera Escuelas. Todos los ingredientes para no faltar a la convocatoria en Bollullos Par de Condado del C.D. Agrupación Ciclista San Antonio que arrancará a las 10:00 horas.

En el Recinto Ferial de Bollullos se trazarán dos circuitos diferentes, uno para promesas y principiantes de unos 600 metros aproximadamente y otro para alevines e infantiles de 1,3 kilómetros. El número de vueltas será a criterio del jurado técnico. Los nacidos en 2016 o posteriores realizarán juegos y gymkhana conforme a lo establecido en la normativa de la competición.

El Careba Escuelas se estrenaba en Trebujena en el mes de abril, pasando luego por los municipios de Churriana de la Vega y Loja antes de aterrizar próximamente en Bollullos. Por su parte, en el Circuito Provincial de Huelva de Carretera Escuelas hay programados tres encuentros, los tres en la misma localidad bollullera.

Inscripciones

Las inscripciones se deberán formalizar vía web (accede aquí) antes del 19 de mayo, día en el que se cerrará el formulario si no se alcanza antes el cupo máximo de participantes inscritos permitido (200). El precio es de 2 euros para federados y 7 para no federados. Se permitirá realizar inscripciones el mismo día de la prueba, si quedaran plazas libres, abonando un plus de 2 euros. De 8.30 a 9.30 horas se habilitará la oficina de carrera para la recogida de dorsales y las inscripciones ‘in situ’.

Web CAREBA Escuelas 2022

Web del Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas 2022