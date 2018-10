"El objetivo es meternos entre los cinco primeros"

álex Ledesma dirige al Krypteia Capital (CDB Enrique Benítez), el único representante onubense que compite en la Liga Española de Baloncesto Aficionado (EBA). Después de ocho temporadas como entrenador ayudante de Javier Rodríguez Walls, este puntaumbrieño, que el próximo 4 de enero cumplirá 32 años, ha asumido el reto de dirigir esta campaña a la primera plantilla del equipo. También entrenó durante los tres cursos pasados al conjunto sénior del club que compite en Provincial, que se proclamó campeón en el último torneo.

El Krypteia ocupa actualmente la quinta plaza de la clasificación del grupo DB, con un balance de dos victorias y dos derrotas, la última de ellas el pasado sábado en el feudo del líder Udea Algeciras.

-El Algeciras demostró por qué va líder.

-El partido se nos hizo largo, estuvimos mucho tiempo disputándolo pero en el último cuarto nos metieron un parcial de 24-5 y eso nos condenó.

-¿Cree que es el máximo favorito para acabar primero?

-Posiblemente.

-En Huelva han ganado al San Fernando y al Betis, pero fuera han perdido sus dos partidos en Benahavís y Algeciras. Esta semana vuelven a jugar en el Andrés Estrada frente al Utrera. Hay que seguir con la fortaleza en casa.

-Sí. Jugamos el sábado (19:00) contra el Utrera, un horario no habitual porque el domingo no podemos utilizar la instalación. Utrera viene de perder en su cancha contra el DKV San Fernando (72-77) y es un partido muy importante en el que queremos reencontrarnos con el triunfo y dar una alegría a nuestra afición.

-¿Qué tal está siendo la experiencia como primer entrenador? Supongo que se le hará raro no tener a su lado a Javier Rodríguez Walls.

-La verdad es que sí aunque ya lo tengo más o menos asimilado. Nosotros formamos un buen equipo y teníamos mucha compenetración en el trabajo. Es verdad que en los primeros partidos, y sobre todo al empezar la pretemporada, era extraño, imagínate después de ocho años sentado con él en los banquillos. Pero ahora es otra etapa que afronto con mucha ilusión.

-¿Cuál es el objetivo del equipo esta campaña?

-Tiene que ser meterse entre cinco primeros para disputar la fase de ascenso que disputan del primero al quinto y a partir de ahí ver hasta dónde podemos llegar. Creo que la Liga va a estar muy igualada. Algeciras todos los años comienza con fuerza, ganando todos sus partidos, y los demás vamos un poquito más rezagados. Creo que las posiciones para luchar por el ascenso van a estar entre Algeciras, Benahavís, nosotros, Córdoba, La Línea y San Fernando, aunque siempre puede haber sorpresas. Esta semana tenemos un partido importante con Utrera que hay que ganar para meternos en el grupo de arriba.

-¿Y en lo personal?

-Pues disfrutar de mi primera experiencia como primer entrenador en la Liga EBA, intentar que el equipo tenga mis señas de identidad y poner en práctica todo lo que he aprendido en los últimos años. Quiero disfrutar de la experiencia, que es bonita pero también complicada porque este tipo de equipos necesitan mucha interacción con el vestuario para reunir egos en una misma dirección. Busco que todos vayamos en la misma línea para poder alcanzar el objetivo.

-¿Cómo ve la plantilla?

-Tiene muchas alternativas, lo que añade competencia y cada jugador debe estar súper concentrado para que los compañeros no le ganen el terreno. Tenemos dos buenos bases. Hemos fichado a Juan Toledo, que es uno de los mejores exteriores de estos últimos años en la Liga EBA, tenemos un americano B.J. Gladden, un 3-4; a Blas Almenara que se acaba de incorporar y nos tiene que ayudar en el puesto de 1, tres jugadores como Julián Horacio López, Ful Casanova y José Pizarro que aportan experiencia y ayudan en el juego de equipo y la intensidad. En el juego interior están nuestro capitán, Pablo Hitos, Sebas Domínguez, también hemos fichado a dos extranjeros Brandon McLean, que se incorporó más tarde al equipo y nos está ayudando y Davante McCallan, que esperemos que en los próximos partidos pueda aportar más. También hay que destacar la unión que hay en el grupo, con jugadores que llevan mucho tiempo con nosotros.

-¿Está compensado el plantel?

-Creo que sí, que tiene muchas alternativas. El problema es que han venido varios jugadores nuevos hace poco tiempo y necesitamos que estén más compenetrados, que el equipo esté más unido. Es lo que nos está faltando para competir en los partidos importantes. Hay que mirar adelante y pensar partido a partido. En esta competición los resultados de la primera fase cuentan para la segunda y es importante sumar.

-¿Cómo se encuentra Ful Casanova?

-Después de dos partidos buenos tiene una lesión en la espalda. Se le están realizando pruebas para ver cómo evoluciona y si podemos contar con él para el próximo partido, pero es una incógnita aunque creo que no va a estar. Se le echa en falta a nivel de grupo y por su inteligencia en la pista, porque es un tío con experiencia que conoce muy bien el juego.

-¿Cree que Huelva se merece tener algún equipo en una categoría más alta del baloncesto español? ¿Tiene recuerdos de la etapa del Ciudad de Huelva en la ACB?

-A mí me pilló muy joven la temporada de la ACB. Yo empecé a jugar al baloncesto con 14-15 años y sí recuerdo cuando estaba en la LEB Oro. Me acuerdo de la eliminatoria de ascenso que disputó con el Fuenlabrada. Pienso que ahora mismo mantener a un equipo en la LEB Oro no es fácil. Hace falta muchísimo dinero y apoyos, pero no solo de empresas e instituciones sino de Huelva en general, de ir todos a una. Cada uno tiene su propio círculo. Ahora mismo veo lejano tener un equipo en la élite del baloncesto. En Huelva no es normal que haya un equipo en la Liga EBA y seis en Nacional, porque esto lo que hace es que se dividen los jugadores. Ahora no hay potencial en Huelva para tener un equipo en la LEB Plata, ni económico ni en cuanto a las infraestructuras.

-El club tuvo una oferta de la Federación para inscribirse esta temporada en la LEB Plata, pero faltaron apoyos.

-Creo que faltaron unos 60.000 euros. En la LEB Plata, para tener un equipo normal, tienes que tener un presupuesto de unos 180.000 euros y a nosotros nos faltaron apoyos. Los buscamos y estuvimos a punto, pero era meterte en un berenjenal que podía suponer la muerte del club. Preferimos jugar en la EBA.

-El equipo está logrando atraer a la afición al Estrada, que el público de Huelva sea el sexto hombre.

-Sí. Nosotros regularmente hemos logrado meter unos 800 espectadores de media con picos en algunos partidos de mil o algo más. Ese tipo de aforo no lo alcanzan otros equipos de la competición. Eso nos aporta un plus. Históricamente hemos rendido mucho más en el Andrés Estrada que fuera. El handicap que hemos tenido es arañar algunas victorias más lejos de Huelva. Por eso sólo tenemos palabras de agradecimiento a la afición, que responde cada fin de semana. Es uno de los pilares de la fortaleza del club. Empezamos en esta competición con unas 50 o 70 personas en la grada y al cabo del tiempo, con mucho esfuerzo, hemos logrado que vaya mucha más gente.