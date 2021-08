El Sporting Club de Huelva apuesta por el fútbol romántico en su campaña de abonados

El Sporting Club de Huelva lanza la campaña de abonados de su 16º proyecto en Primera División, en la que apela al romanticismo del fútbol más auténtico y a los valores del club, que perduran desde su fundación, para atraer a los aficionados a la máxima categoría del balompié femenino nacional, que recientemente ha sido declarada como liga profesional por el Consejo Superior de Deportes.

El club onubense ha querido premiar a su masa social y las renovaciones de abonos no se verán afectadas, aunque sí que tendrán un ligero aumento las altas nuevas según el tipo de abono. Se mantienen las categorías de protector, adulto, familiar, simpatizante, empresas, padres de las jugadoras de la cantera (2×1, es decir, 2 carnés de adulto al precio conjunto de 40 euros) y los carnés especiales para desempleados, que tendrá un descuento del 25% sobre el carné de adulto acreditando su condición, y pensionistas, al que podrán optar todos aquellos jubilados cuyos ingresos no superen los 1000 euros mensuales netos.

Con todo ello, el precio para las renovaciones será el de 40 euros para adultos, 20 para simpatizantes (que da derecho a asistir a los partidos pagando el 50% de la entrada para el público en general), 10 para infantiles (menores de 14 años a 1 de julio de 2021), 70 euros para protectores, 150 euros para empresas (4 abonos), 80 euros el carné familiar (3 abonos para familiares de primer grado), 40 euros para padres de las jugadoras de la cantera (2×1, es decir, 2 carnés de adulto) y 30 euros para desempleados o pensionistas.

Por su parte, para las nuevas altas estos precios se mantienen en las categorías infantil (10 euros), cantera (40 euros) y empresa (150 euros) y se incrementan ligeramente para el resto de las mismas: adulto (50 euros), simpatizante (25 euros), protector (85 euros), familiar (100 euros) y desempleados y pensionistas (35 euros). Además, la entidad se reserva la opción de declarar un máximo de dos partidos como día del club, casos en los que establecería un suplemento para todos los socios salvo en la modalidad de protector, que ya tendrían incluido esos partidos en su abono.

Todas estas condiciones de acceso estarán supeditadas a las normas y protocolos que según la evolución de la pandemia de la covid-19 marquen para la asistencia de público el aforo máximo para los partidos que dispongan las autoridades gubernamentales, sanitarias y deportivas, como pueden ser las que dependan del Gobierno de España, Junta de Andalucía, Real Federación Española de Fútbol o Real Federación Andaluza de Fútbol. En estos casos, el club establecerá mecanismos controlar el límite de aforo mientras sea necesario.

Todos aquellos aficionados interesados en renovar su abono o en conseguir una nueva alta como abonado pueden hacerlo en los lugares habituales. Además de la página web del club y la sede en la entreplanta del nº 16 de la calle Puerto, pueden hacerlo en O2 Centro Wellness Huelva (c/ San Sebastián, s/n), la tienda Intersport de la calle Méndez Múñez, Copiplus Huelva Centro (c/ Puerto, 14), bar Agmanir (c/ Arquitecto Pérez Carasa, 9), las farmacias sitas en el nº 26 de la calle Rábida y el nº 6 de la calle Lima, Alimentación Recreativo en (c/ Mazagón, s/n) y a través de la Peña Internauta #Recre.