Ceballos salva al Real Madrid (1-2)

Un gol de Dani Ceballos, de falta directa a los 88 minutos de juego, le dio la victoria al Real Madrid (1-2) y dejó frío a su exequipo, un Real Betis que logró empatar en la segunda parte ante el excesivo repliegue defensivo del rival pero que después no encontró premio. Las imágenes del Betis-Real Madrid.

El equipo de Santiago Solari, con esta victoria, acaba la primera vuelta en puestos 'Champions' pero lo expuesto sobre el césped del Benito Villamarín fue muy poco ante un rival que en la segunda parte creyó en la remontada pero que se quedó sin nada con el tanto de un futbolista criado en la cantera verdiblanca.

Solari se presentó en Sevilla con una convocatoria plagada de bajas, como la de los lesionados Thibaut Courtois, Toni Kroos, Marcos Llorente, Gareth Bale o Marco Asensio, más la del sancionado Lucas Vázquez.

Sí pudo utilizar al delantero brasileño Vinicius después de que no pudiera entrenarse en los últimos días por una gripe, y volvió a dejar en el banquillo al malagueño Isco Alarcón, al igual que a Marcelo, pese a las notables ausencias, mientras que contó con dos canteranos, el uruguayo Fede Valverde y Sergio Reguilón.

Los madridistas, después del empate del Alavés en Gerona, podía desbancar al cuadro vitoriano de la cuarta plaza a la conclusión de la primera vuelta e incluso empatar con el Sevilla, tercer clasificado que había perdido en Bilbao.

Quique Setién, por su parte, al tener lesionado al brasileño Sidnei da Silva y algo mermado al marroquí Zou Feddal, volvió a disponer una defensa solo con dos centrales, Marc Bartra y el argelino Aïsa Mandi.

Los béticos también llegaron a la cita con la necesidad de reencontrarse con un triunfo tras encadenar tres partidos sin ganar, el último del año como local ante el Eibar (1-1), el primero de 2019 en el campo del colista Huesca (2-1) y el del pasado jueves de Copa en el Villamarín ante la Real Sociedad (0-0).

Un triunfo ante el Real Madrid le asentaría en la sexta posición de la clasificación y se quedaría a uno de la quinta plaza, que precisamente la que ocuparía el conjunto de Solari.

Los locales, fieles a su estilo, quisieron ser protagonistas con el balón pero también ello propició que los visitantes tuvieran mas metros si recuperaban la pelota.

Sin nada que resaltar en el arranque, a los trece minutos el Real Madrid no perdonó en su primera opción y, tras una contra, el croata Luka Modric se sacó un zapatazo en la media luna del área al que no pudo responder el meta Pau López para poner el 0-1, no sin antes consultar con el VAR el colegiado canario Alejandro José Hernández Hernández.

El partido lo rompió pronto el Madrid y al Betis le entraron dudas y precipitaciones para recomponerse ante un rival que no se acomplejó por defender y seguir con una presión alta y atento a los contragolpes, como en uno a la media hora que no supo definir Vinicius.

Poco después fue Valverde el que, solo ante Pau López, se entretuvo demasiado en rematar y el que parecía claro gol lo abortó Antonio Barragán.

En la segunda parte, y con el francés Karim Bezema fuera del terreno al dañarse una mano en los últimos lances de la primera mitad, fue el canterano Cristo González el que ocupó su lugar.

Los de Setién redoblaron sus esfuerzos ante la portería del costarricense Keylor Navas, con poco trabajo en el primer periodo, pero se encontraron un muro que le costó superar pese a que al cuarto de hora el mexicano Guardado pudo sorprender en con un potente remate que se le fue fuera.

La poca propuesta ofensiva visitante dejó el partido abierto y Sergio Canales logró el empate a los 68 minutos, no sin suspense pues el colegiado tuvo que consultar con el VAR.

El Betis olió la sangre de un Real Madrid herido y mantuvo su empuje en busca de darle la vuelta al marcador, por lo que Solari dio entrada al exbético Dani Ceballos y al reciente fichaje, Brahim Díaz, para intentar reconducir la situación.

Fue Ceballos el que, en un libre directo, engañó a la barrera verdiblanca y logró sorprender al Pau López para poner el 1-2 definitivo.