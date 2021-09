La empresa onubense Besten 10 se suma a la lista de patrocinadores de la Copa del Rey

La empresa Besten10 se convierte, por primera vez, en empresa patrocinadora del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva y de la Copa del Rey de tenis, torneo del que Huelva Información es medio oficial.

Besten10 ha sido la encargada de producir las toallas, camisetas y mascarillas especiales para esta 96ª Edición de la Copa del Rey que se celebrará en Huelva los días 10 y 11 de septiembre. Además, esta empresa onubense, se convierte en el proveedor oficial textil del Real Club Recreativo de Tenis de Huelva y sus escuelas.

Para el propietario de Besten10, Antonio Gómez, “poder estar en un evento tan emblemático para Huelva y ser partícipe aportando nuestro pequeño granito de arena, es una satisfacción, no sólo para mí, si no para todo el equipo que compone Besten10. Como empresa especializada en el mundo del deporte, queremos hacer crecer a Huelva en este ámbito y no veíamos un mejor escenario que éste”.