Cuando Kane cambió su apodo

Si Inglaterra está a un paso de volver a la final de un Mundial de Rusia es, en buena parte, gracias a Harry Kane. El punta llega a la semifinal frente a Croacia on fire, cuando hace apenas unos años, muchos de sus compatriotas se burlaban de él llamándolo one-season-wonder.

Todo tiene su origen en las primeras jornadas de la temporada 2015/2016. Tras destaparse el curso anterior con 31 goles, el jugador del Tottenham no vio puerta en los primeros nueve partidos que jugó, comos si se hubiese olvidado de meter goles.

Kane terminó el 2017 con 56 tantos, más que ningún otro jugador en ese año natural

Las aficiones rivales lo empezaron a llamar one-season-wonder, que quiere decir milagro de una temporada. Esos jugadores cuyo éxito es efímero. Pero Kane no era eso. Ni mucho menos. Él había llegado para quedarse.

Tras esa sequía de nueve choques, se convirtió en el máximo goleador de la Premier en esa temporada y repitió en la siguiente. Además, acabó 2017 como el futbolista que más goles convirtió en ese año natural, con 56 dianas, por encima de Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

"Milagro de una temporada. Una y otra vez", llegó a escribir el propio Kane en sus redes sociales en mayo de 2017. Los seguidores del Tottenham se hicieron dueños de la burla y ahora lo cantan ese one-season-wonder en todos los campos de Inglaterra. Es una manera de recordar a las aficiones rivales lo equivocadas que estaban con el delantero.

"Es una canción graciosa y yo voy a intentar seguir haciendo esto nueve o diez años", comentó Kane a finales de 2017. "Siempre dije que quería demostrar a esa gente que estaba equivocada".

Ahora todo el país canta otra canción: Harry's on fire, la nueva versión del Will Grigg's on fire, el hit de la Eurocopa 2016. Y es cierto que Kane está en llamas: lleva seis tantos en el Mundial de Rusia y todo apunta a que será el máximo goleador del torneo.

El punta, que cumplirá 25 años el 28 de julio, hizo un doblete en el debut ante Túnez, logró un hat-trick en la segunda jornada ante Panamá y marcó de penalti su ante Colombia en octavos de final.

Suma ya 19 goles en 28 partidos como internacional. En su estreno con la selección inglesa, en 2015 ante Lituania, marcó un gol 80 segundos después de ingresar al césped.

"Harry es un delantero top, top", remarcó el técnico de los Three Lions, Gareth Southgate.