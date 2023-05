El Ayuntamiento recibe al Huelva Comercio tras su ascenso a la LEB Plata

Plantilla, cuerpo técnico y directiva del Club de Baloncesto Huelva Comercio Viridis ha visitado este lunes el Ayuntamiento de Huelva tras su flamante ascenso este pasado domingo de la Liga Deportiva EBA a la LEB Plata.

En el marco de esta visita, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, junto a la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María Teresa Flores, ha puesto de manifiesto su enorme satisfacción “por poder recibir en el Ayuntamiento a un equipo campeón, que ha conseguido hacer feliz no solo a la Huelva del baloncesto, sino también a toda Huelva y eso es un motivo de orgullo y yo me siento muy honrado por ello”.

Tras el derbi onubense en la lucha por el ascenso, el regidor municipal ha querido felicitar “a los dos equipos de Huelva, al Huelva Comercio y al Ciudad de Huelva, porque han hecho una temporada fantástica, han peleado y que han demostrado la grandeza del deporte, demostrando que dando lo mejor de uno mismo siempre se consiguen los objetivos”.

Como ha señalado además el alcalde, “llegar hasta aquí no ha sido fácil pero el Huelva Comercio no se ha rendido nunca y ha tenido que pasar por muchas fases, pero ahora se respira felicidad y Huelva está en el mapa, en el calendario del baloncesto profesional y para la ciudad esto supone una promoción increíble”.

Por su parte, Juan Carlos Vizcaíno, presidente del CB Huelva Comercio Viridis, ha querido expresar su “agradecimiento a la afición, que estuvo ayer inmensa, a las dos aficiones, porque el CDH nos hizo ayer más competitivos, estuvieron muy bien y merecen estar en ligas superiores, y agradecimiento también a toda la ciudad porque, como se vio ayer, Huelva quiere al baloncesto y ha sabido demostrarlo”.

Para Vizcaíno son “momentos muy emocionantes y por eso también quiero felicitar a todos los jugadores del Huelva Comercio, porque han jugado de una forma tremenda, han sentido los colores, han luchado hasta el último momento y la verdad es que han estado a la altura”.

A este acto en el Consistorio tampoco ha faltado el entrenador del equipo, Gabriel Carrasco, quien ha querido poner en valor que “si hay responsables en esto, en primer lugar está este grupo de jugadores, que desde el día uno han aceptado este reto, un reto que no era nada fácil porque hemos estado compitiendo en la que, no me cansaré de decir, es la categoría más complicada que hay en el baloncesto nacional”.

Así, como asegura Carrasco “la Liga EBA, aunque sea de la cuarta categoría, tiene un sistema de competición que es absolutamente leonino y te lleva al máximo, a nivel físico y mental, y te exige la mejor versión, y ellos han sido un dignísimo adversario durante las tres últimas temporadas, llevando siempre además por bandera la marca Huelva”.

El Club de Baloncesto Huelva Comercio Viridis ha contado un año más con el respaldo municipal, un patrocinio que ha permitido dar mayor visibilidad al equipo, impulsándoles para seguir luchando con más tesón y esfuerzo si cabe por seguir alcanzando sus sueños.

El Club Baloncesto Huelva Comercio Viridis ha competido por el ascenso con las nuevas equipaciones deportivas que lleven la marca Huelva Original, la ciudad donde todo comienza. De esta forma, la prioridad municipal es que el deporte se consolide como el mejor embajador de la capital, llevando sus colores y su seña de identidad más genuina por los pabellones de toda la geografía española.