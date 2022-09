El Ayamonte pierde ante el Antoniano y sigue sin puntuar

Nuevo tropiezo del Ayamonte. Esta vez ante uno de los que van a ser candidatos a sufrir por mantener la categoría, al final de la temporada, al menos por lo que se vio este domingo. Jaime Díaz entrenador rojinegro, introducía una serie de cambios con relación al primer encuentro jugado frente al Cartaya. Y la verdad es que se vio más movilidad, más intensidad y más ganas de competir que hace 8 días. Pero está visto que esos tres sinónimos no solo dan para ganar.

El Ayamonte tuvo más posesión durante el encuentro y en los minutos 11, 16, 18 y 19 ocasiones para adelantarse en el marcador. Pero está visto, que falla lo que otros equipo parece que tienen, como es un delantero. No se puede desaprovechar la ocasión de Yuse en el 19 de partido, porque a la vista de esos fallos, el equipo local se viene arriba, y en la única ocasión que tienen de llegar al área ayamontina, se forma una melé, con despejes del portero y defensas, que llega a los dominios de Óscar que solo tiene que empujarla a las mallas. Esa fue la única ocasión, en el minuto 29 de juego, de los locales, no solamente en la primera mitad, sino también de la segunda. Lo que ocurre, es que la escuadra onubense, quería pero no podía, se luchaba sin profundidad alguna, y hasta se sacaron siete saques de esquina.

Es verdad que el Ayamonte, dominó toda la segunda mitad, pero le faltó tranquilidad, le sobraron nervios, y sobre todo no hubo un hombre en el centro del campo que dominara el juego para hacer crear dificultades a los contrarios.