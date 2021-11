Ayamonte - Torreblanca (2-1): Diez minutos que valen una victoria

Al Ayamonte solo le bastaron los diez últimos minutos para ganar un encuentro que no pasará a la historia, por el bien hacer de los dos contendientes, y que iba perdiendo por 0 a 1 desde el minuto 76 de juego.

En la primera mitad, tan solo se anotaron dos posibilidades de gol de los locales, uno de tiro y otro al rematar un córner, en los minutos 12 y 16 respectivamente; y una de los visitantes, cuando se encontraba solo Ángel y que un defensor desbarató, en el minuto 25 de juego. El resto de minutos de la primera mitad, fue anodino, aburrido y sobre todo falto de efectividad de cara a las porterías contrarias.

Aunque el público ayamontino animó continuamente a los suyos, estos no consiguieron ligar una pelota como era debido. El Torreblanca estuvo dispuesto a que los onubenses no consiguieran hacer el juego que tienen acostumbrado realizar, sobre todo, en su estadio. Y lo hizo a base de unos marcajes férreos, pérdida de tiempo y sobre todo con unas ganas impresionantes de no perder el partido, como si en ello se jugara la vida.

Por su parte, el Ayamonte no conseguía realizar una jugada digna de mención y sobre todo de cara a la portería sevillana por la lentitud de todo el equipo, que parecía como si tuvieran ganado el partido sin salir del vestuario. Y con esa tesitura, y sin más posibilidad de conseguir adelantarse en el marcador ninguno de los dos contendientes, terminó el peor primer tiempo que le hayamos visto esta temporada al Ayamonte C.F.

En los segundos cuarenta y cinco minutos, los equipos salieron con la misma dejadez de la primera mitad. Si en el primer tiempo, el Torreblanca salió combativo y con ganas de no perder el partido, en la segunda mitad fue aún más férrea su defensa, con más ahínco y sobre todo con más pérdida de tiempo.

En el minuto 50 un córner que botó Álvaro y que Quique remató de cabeza dio en el travesaño. Y ya hasta el minuto 63, no tuvo el Ayamonte otra ocasión de gol, en una falta al borde del área, que Bruno lanzó a las manos del meta visitante, Hugo.

Transcurrió el tiempo y la afición comenzó a ponerse nerviosa, pero siguió con sus palmas tratando de llevar a sus pupilos a la victoria. Pero ésta se hacía aún más difícil dado que en el minuto 76 de juego los visitantes se pusieron por delante. Una jugada por la derecha del ataque sevillano, con centro al segundo palo que fue rematado de manera perfecta de cabeza por Tejada, que minutos antes sustituyó a Emilio.

A partir de ahí, la afición local, con sus vítores y aplausos, llevó a los ayamontinos, no solo a jugar mejor y a llegar con prontitud al área visitante, sino que en el minuto 82 y a través de un penalti hecho por Jensen sobre Bermúdez, Bruno consiguió nivelar el encuentro. A partir de ese momento, todo lo reseñado en la pizarra de ambos entrenadores se vino abajo ya que en los últimos 8 minutos que quedaban por disputar más el descuento, el partido fue de otra guisa que lo anterior disputado. En otro ataque local con falta a Yuse al borde del área y que botó Januario con mal despeje de la defensa visitante, fue aprovechado por Yuse haciendo el milagro de la matinal, consiguiendo el 2 a 1 que al final del partido, figuró en el marcador.

En resumen, partido malo, sin velocidad, sin el juego que tiene acostumbrado hacer el Ayamonte, y que casi les cuesta un tremendo varapalo. Al final lo mejor fue el resultado, y seguir estando arriba en la clasificación.

Ficha técnica

Ayamonte: Dani Martín, José Rodríguez, Alfonso, Kike Silgado, Álvaro (Bermúdez), Bruno, Yuse, David Rodríguez, Carlos (Juanito), Cueto (Dani Gómez) (Pitero), Januario (Zamorano).

Torreblanca: Hugo, Germán, Miguel González (Banja), Miguel Rodríguez, Contreras, Davilu, Emilio (Tejeda), Kevin, Jensen, Ángel (Yimi), Aranda (Álvaro).

Goles: 0-1 (76’) Tejada. 1-1 (82’) Bruno. 2-1 (88’) Yuse.

Árbitro: Lorena del Mar Trujillo, que tuvo una correcta actuación, enseñó tarjetas amarillas a: Carlos por parte local, y a Miguel Rodríguez, Contreras, Ángel y Aranda por parte visitante.

Incidencias: Partido jugado en el Municipal ayamontino, con mañana agradable, con unas 400 personas en los graderíos, guardándose un minuto de silencio por Micaela Hernández y por María del Carmen Carro, madres de socios del cuadro ayamontino.

