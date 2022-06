El Ayamonte ofrece el ascenso al Ayuntamiento y la Patrona de la localidad

Jugadores, técnicos y directivos del Ayamonte C.F. ofrecieron al Ayuntamiento su ascenso, ocho años después, a la Tercera RFEF, en un acto celebrado en el Consistorio repleto de aficionados y que contó con la presencia de la alcaldesa, Natalia Santos, y el concejal de Deportes, Manuel Márquez.

El gerente del Patronato Municipal de Deportes, José Antonio Fernández Susino, fue la persona encargada de llevar el acto y de hacer un balance extraordinario de las dos temporadas últimas del cuadro fronterizo, de la labor de sus dirigentes y de la calidad deportiva y humana de una plantilla, que será recordada como una de las más importantes del devenir del cuadro de la Puerta de España.

Seguidamente fueron interviniendo el capitán de la escuadra rojilla, Yuse, que dio las gracias a todos su compañeros, al cuadro técnico y a los aficionados que gracias a ellos, y después de 8 años, subían a la Tercera División.

A continuación fue el entrenador, Alejandro Ceballos, el que con palabras llenas de sentimiento y sensatez dio las gracias a todos, e hizo un balance de los momentos, gratos y no gratos, que de todo hay en 10 meses de competición, de toda una liga. Dió las gracias en especial a sus jugadores, compañeros del cuadro técnico y a los directivos, sobre todo a su presidente, “uno de los hombres con los que me he topado en mi larga carrera con más carisma y más educación deportiva, y también de la otra, que es más importante”.

El presidente de la entidad rojinegra, Antonio José Gómez Ortega, valoró lo conseguido, no solamente en éste año, sino en los ocho que lleva como presidente, cogiendo al equipo con el déficit de cien mil euros y en unas circunstancias tan deprimentes como para desaparecer del mapa deportivo. “Lo cogimos con una gran ilusión, y después de unos años en los que tuvimos mala suerte por no subir a División de Honor, el pasado año lo conseguimos, y con la decisión de firmar a Alejandro Cabellos nos hemos visto aupados a una Tercera División que, después de ocho años, volvemos a la categoría que de siempre hemos ostentado”.

Agradeció el presidente a su cuñado, Pepe Correa, la ayuda tan importante que le ha reportado bastante dinero, a sus patrocinadores, a sus socios, a toda la afición, técnicos y jugadores, a la alcaldesa por su apoyo, aunque para éste año próximo necesita muchos más que le echen una mano, y por último y en especial a su mujer, Susana, con la que han pasado momentos delicados por motivos de salud, y que ha sido su sostén y sobre todo su guía. El aplauso fue general, con todo el público puesto en pie.

Luego lo tocó el turno a la alcaldesa Natalia Santos Mena, quien felicitó a toda la entidad, a todos sus componentes, asegurando que hará todo lo que está en sus manos para buscar todo lo habido y por haber de cara a la próxima temporada, en la que el equipo paseará el nombre de Ayamonte por toda Andalucía, saliendo en todo los medios informativos del país.

La alcaldesa impuso una medalla y entregó un diploma a todos los jugadores y técnicos del cuadro de la Puerta de España, como así mismo una placa conmemorativa a la entidad. Por su parte el presidente del Ayamonte hizo entrega a Natalia Santos de la camiseta donde figura la frase 'Ascenso a la Tercera' y de una placa.

A continuación, toda la comitiva giró visita a la Parroquia de las Angustias, donde se ofreció el acenso a la Patrona de la Ciudad, haciéndole entrega el presidente del Ayamonte, Antonio José Gómez Ortega, al presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de un gran cesto de flores, que fueron puestas a los pies de la patrona por los capitanes y entrenador de la entidad rojilla.

Terminando todo los actos con una cena, que duró hasta altas horas de la madrugada. En lo deportivo, el Ayamonte visita al Montilla el domingo en último desplazamiento de la temporada, con idea de ganar para seguir manteniendo la primera posición de la tabla clasificatoria.