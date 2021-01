El Atlético Onubense se gusta ante el colista Écija

El Atlético Onubense comenzó el año logrando una victoria solvente ante el Écija Balompié. El filial del Decano firmó un cómodo marcador ante un flojo rival que justificó su condición de farolillo rojo del grupo.

El filial volvió a demostrar que en su terreno es un rival muy consolidado. Aunque desde el mismo pitido inicial dio muestras de sus intenciones, no tuvo en los primeros compases la claridad necesaria para inaugurar el marcador. El Écija, por su parte, no opuso demasiada resistencia. Solo voluntad en defensa y muy poca aportación ofensiva. De hecho, el primer remate sobre el portal de Ángel no llegaría hasta el veinticuatro, con un libre directo que blocó sin apuros el cancerbero onubense.

Tras un aviso de Pepe Cárdenas, a los diez minutos, y otro de Pablo González, en el veinticuatro, los locales se adelantarían en el marcador desde los once metros por medio de Pablo González. A partir de ahí, el filial jugó a placer. Justo al borde del descanso llegaría el segundo, al rematar Pepe Cárdenas en el segundo palo un pase de Enrique.

El segundo tiempo tuvo un solo protagonista. El Atlético Onubense jugó cómodo, dominando totalmente la parcela ancha en la que Moyano y David García ejercieron todo el control. Pronto llegó el tercero. Otro pase de listo de Moyano a Enrique, dejaba al sevillano solo ante Arti para resolver sin contemplaciones. Cinco minutos después Pablo González lograría el cuarto. El delantero firmaba el segundo en su cuenta particular y se colocaba pichichi del grupo.

El partido bajó en interés. El Atlético Onubense, motivado por los cambios realizados, pudo aumentar su renta. El Écija lo intentó tímidamente. Demasiada diferencia entre uno y otro. El triunfo del Atlético Onubense lo coloca tercero en la tabla, aumentando la diferencia con sus inmediatos perseguidores.