Atlético Onubense - Montilla (0-4): La permanencia queda lejos

El Atlético Onubense volvió a mostrar su peor versión al salir justamente derrotado por cero goles a cuatro ante el Montilla. Los pupilos de Jaime Díaz desperdiciaron una nueva oportunidad de meterse en la pelea por la permanencia que, a día de hoy, se plantea como casi una quimera.

Y es que poco se puede pensar en una posible permanencia después del partido que disputaron los jóvenes recreativistas en la mañana del domingo, capaces la jornada anterior de sacar un valioso triunfo en Bollullos y una semana después, perder de manera calamitosa ante un rival que tampoco es que luciera en exceso. Simplemente fue de lo más efectivo ante el portal de Guille: tres disparos a puerta en la primera media hora y tres goles. Poco más que pedirle al conjunto cordobés. Ante semejante panorama poco pudo hacer un Atlético Onubense incapaz de desbordar el entramado defensivo del rival, de lo más cómodo durante todo el partido.

El segundo tiempo exigía un giro radical en el juego de los recreativistas. Jaime Díaz lo intentó dando entrada a Corrales, Rubén Cabeza y el goleador Yerai. No hubo ni un atisbo de mejora, incluso el Montilla se mostró más cómodo que en el primer periodo en tareas ofensivas a pesar de no sumar ninguna ocasión real de peligro. Hasta tal punto fue la indolencia en ataque de los onubenses que el único remate entre los tres palos no llegó hasta el minuto cincuenta y ocho en un cabezazo de Rubén Cabeza al fondo de la red que fue anulado por claro fuera de juego.

El paso de los minutos fue apagando el juego albiazul, que veía con suma impotencia generar cierto criterio en la portería rival. Corrales, en el ochenta, probaría sin fortuna desde fuera del área.

Por el contrario, el Montilla dio aire a su juego con los cambios. Ezequiel, que acababa de salir, pudo aumentar la renta en un mano a mano ante Guille. No perdonaría Manolete con un remate desde fuera del área que nada pudo hacer el cancerbero recreativista.

Dura derrota del Atlético Onubense al que no le vale ningún tropiezo si quiere salir de la cada día más complicada situación en la que se encuentra.

Ficha técnica

Atlético Onubense: Guille, Pepe, Jesús Marín (Javi Acosta, 46'), Isaac, Miguel Bereket, Mario, Noah (Reo, 64'), Juanma Galán (Alan, 64'), Javi Sánchez (Rubén Cabeza, 46"), Enrique (Corrales, 64') y David Díaz (Yerai, 46").

Montilla: Molero, Galisteo (Antonio, 75'), Pedro, Alfonso, Maleno (Rafa, 85'), Soto, Adrián, Javi, Juanito (Manolete, 68'), Santi (Carra, 68') y Luque (Ezequiel, 83').

Goles: 0-1 Javi (1’). 0-2 Soto (12’). 0-3 Juanito (27’). 0-4 Manolete (86’).

Árbitro: González Vargas (delegación gaditana). Amarillas al local Javi Acosta (88’) y al visitante Manolete (88’).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada en el Grupo 1 de División de Honor disputado en el Manuel Hernández Albarracín de Punta Umbría ante algo más de un centenar de espectadores.