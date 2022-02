Atlético Onubense - Jerez Industrial (1-1): Empate insuficiente

Punto insuficiente para el Atlético Onubense ya que la clasificación del filial recreativista obliga a puntuar al máximo cada jornada. Ante el Jerez Industrial frenó la racha de dos victorias al sumar un empate a uno tras neutralizar los visitantes la ventaja local con un gol de penalti en los instantes finales.

Necesitaban los pupilos de Jaime Díaz prolongar su racha victoriosa para recuperar la confianza perdida. La tuvo muchos minutos en su poder, aunque es de justicia reconocer que los méritos del rival se vieron compensados con ese gol de penalti a cinco del reglamentario.

El filial agradó durante gran parte de la primera mitad. Unos cuarenta y cinco minutos de pelea desigual. El filial explotando la velocidad para salir al contragolpe y el Industrial elaborando jugadas para encontrar una y otra vez las referencias de Piñero y Juanjo. Atendiendo a ese guión, el choque estuvo entretenido, gracias sobre todo al tempranero gol de Iván Moreno.

Tras el tanto local, el dominio se tornó jerezano. Un remate a los once minutos de Antonio Jesús ponía en apuros a Manu Díaz. El Atlético Onubense se mostraba cómodo al contragolpe. Yerai -muy activo en ese primer periodo- fabricaría una jugada por la banda izquierda para asistir en el corazón del área a Juanma Galán; el capitán no acertaba en el control cuando se plantaba ante el guardameta. A continuación, Yerai volvía a repetir desde la izquierda para mandar otro pase que no encontraba rematador.

El Jerez Industrial a pesar de ir por debajo en el marcador no cedió ni un ápice. Avisaba el delantero Piñero con una media vaselina que casi desborda a Manu Díaz en su salida. En la portería contraria, Enrique cabeceaba a las manos del portero. Lo mejor del primer acto ocurrió en la portería recreativista con dos tiros al travesaño, el primero de Juanjo y el posterior de Piñero. El filial se marchaba a vestuarios con la suerte de cara.

El segundo tiempo fue para los jerezanos. Los jóvenes recreativistas cedieron mucho terreno, dejando todo el protagonismo al rival. Para colmo, desapareció esa velocidad al contragolpe que tan buen provecho sacó en el primer tiempo.

Manu tendría que intervenir en dos acciones de los delanteros jerezanos. Enrique daría réplica al recibir un pase magistral de Pepe que Zarzuela abortaría con una parada providencial.

Que el reloj no corría para los onubenses se hacía cada vez más evidente. El Industrial movió el banquillo para sumar activos en ataque. El marcador no se movería, unas gracias a la seguridad de Manu Díaz y otras por desacierto del rival, hasta que a cinco de los noventa, Ale Limón cometía falta dentro del área a Álex Valero. Kevin transformaría la pena máxima para lograr el empate.

Los minutos finales no fueron de demasiados apuros a pesar del dominio visitante. El filial sumaba su tercera jornada sin conocer la derrota, y aunque prolongue con este empate su mejor racha hasta el momento, el punto se antoja escaso botín por la necesidad perentoria de sumar de tres en tres.

Ficha técnica

Atlético Onubense: Manu Díaz, Pepe (Reo, 89’), Iván Moreno, Ale Limón, Jesús Marín, Mario Durán, Javi Sánchez (Isaac, 32'), Juanma Galán (Miguel Bereket, 76'), Noah Leeds (Rubén Cabeza, 76'), Enrique (Corrales, 89’) y Yerai (David Díaz, 78').

Jerez Industrial: Zarzuela, Víctor, Parra, David Fernández (Álex Valero, 61'), Joselito (Dani Pendín, 25'), Pulido, Kevin, Juanan, Juanjo, Antonio Jesús (Mateos, 65') y Piñero (Quintero, 90’).

Goles: 1-0 Iván Moreno (4"). 1-1 Kevin, de penalti (85’).

Árbitro: Jurado de la Torre (delegación sevillana). Amarillas a los locales Javi Sánchez (32'), Iván Moreno (48'), Jesús Marín (54'), Ale Limón (84’) y Miguel Bereket (87’); y a los visitantes Juanjo (7'), Piñero (88') y Parra (89').

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada de liga en División de Honor-Grupo 1 disputado en el Municipal Alcalde José Hernández Albarracín de Punta Umbría ante algo menos de doscientos espectadores.